Disney Plus vient d’augmenter son prix et de lancer des publicités : tout ce qu’il faut savoir

a été le succès d’une vague de nouveaux services de streaming au cours des deux dernières années, en partie grâce à sa vaste bibliothèque d’émissions, de films et d’originaux exclusifs. Le service a déjà augmenté son prix une fois depuis son lancement, et Jeudi a apporté une autre randonnée, avec une torsion: Le service a également introduit un deuxième niveau d’abonnement avec publicité.

Voici les grands détails à connaître sur les niveaux, les prix et tout le reste.

De combien Disney Plus a-t-il augmenté les prix ?

Auparavant, Disney Plus avait un seul niveau d’abonnement, sans publicité. Jeudi, le service a lancé un nouveau niveau avec des publicités aux États-Unis ; dans le même temps, il a augmenté le prix de ses abonnements sans publicité aux États-Unis de 8 $ par mois à 11 $. Cela signifie que si vous êtes déjà abonné à Disney Plus et que vous payez chaque mois, votre prochaine facture sera de 3 $ de plus.

L’adhésion annuelle est maintenant de 110 $, contre 80 $ auparavant.

Le prix américain de Disney Plus est toujours inférieur aux frais mensuels de 15,50 $ pour le forfait le plus populaire de Netflix aux États-Unis, qui vous permet de diffuser simultanément sur deux appareils différents en haute définition. Et Disney Plus permet à tous les abonnés de diffuser sur quatre appareils et d’accéder au contenu 4K sans frais supplémentaires – les fonctionnalités Netflix facturent 20 $ par mois pour débloquer sur son niveau premium.

En 2017, le PDG de Disney, Bob Iger, a noté que les prix de Disney Plus au lancement refléteraient “le fait qu’il aura beaucoup moins de volume” que son principal concurrent Netflix. Au fil des mois et des années, Disney Plus accumule un plus grand catalogue d’exclusivités et d’originaux. Au fur et à mesure que cela se produit, on s’attend généralement à ce que la société continue de faire monter ses prix.

Combien coûte le nouveau niveau financé par la publicité ?

Le nouvel abonnement à Disney Plus financé par la publicité coûte 8 $ par mois, ce qui correspond au prix du niveau sans publicité avant les randonnées de jeudi. Cela signifie que si vous voulez continuer à diffuser Disney Plus mais que vous ne voulez pas payer plus d’argent que vous ne payiez déjà, vous devrez changer de niveau et commencer à regarder avec des publicités. Sinon, le streaming sans publicité sur Disney Plus coûte désormais 11 $.

L’abonnement financé par la publicité n’offre pas de plan annuel.

Par comparaison, Paramount Plus facture 5 $ pour son niveau avec publicité et 10 $ pour la version sans publicité. HBO Max est de 10 $ par mois si vous regardez avec des publicités ou de 15 $ par mois pour supprimer toutes les publicités. Peacock de NBCUniversal a un niveau gratuit limité avec de la publicité, qui empêche certaines bibliothèques d’être diffusées en continu, et il propose deux abonnements à accès complet : un abonnement financé par la publicité pour 5 $ et un sans publicité pour 10 $.

Combien coûte le pack Disney avec Hulu et ESPN Plus ?



L’entreprise propose des bundles qui combinent Disney Plus avec et offrant une réduction si vous vous abonnez à plusieurs.

Le lancement du niveau Disney Plus basé sur la publicité a modifié les différentes combinaisons et prix des offres groupées :

10 $ par mois : Disney Plus et Hulu, tous deux avec publicités

13 $ par mois : Disney Plus, Hulu et ESPN Plus, tous les trois avec publicités

20 $ par mois: Disney Plus et Hulu sans publicité, plus ESPN Plus financé par la publicité

Disney propose un forfait supplémentaire, mais il n’est disponible que pour les clients qui y sont déjà abonnés – vous ne pouvez plus vous y inscrire. Ce forfait combine Disney Plus sans publicité avec Hulu financé par la publicité et ESPN Plus financé par la publicité pour 15 $ par mois.

Est-ce que Disney Plus propose un essai gratuit ? Ou d’autres offres gratuites ?



Disney Plus n’offre plus d’essai gratuit standard. Il a supprimé son programme d’essai gratuit d’une semaine en juin 2020.

Mais d’autres offres peuvent débloquer Disney Plus gratuitement (ou sans frais supplémentaires).

Par exemple, Disney et Verizon avoir un accord qui donnera à certains clients sur certains plans le « bundle » Disney – Disney Plus, Hulu et ESPN Plus – sans frais supplémentaires ; vous êtes censé être éligible aux forfaits illimités haut de gamme 5G Play More, 5G Do More et 5G Get More de Verizon, ainsi qu’à ses non-5G Get More ou Play More. D’autres plans Verizon, tels que ses plans Start et Do More plus abordables, incluent six mois de Disney Plus, mais pas le forfait. UN a les petits caractères avec les termes de ces offres.

Quand les nouveaux films et les nouvelles émissions arrivent-ils sur Disney Plus ?

Tous les nouveaux titres sont ajoutés au service à minuit PT/3 h HE le jour de leur sortie.

En règle générale, Disney Plus publie de nouveaux épisodes de séries tôt le mercredi matin, et les films originaux ont tendance à atterrir tôt le vendredi matin – mais ce n’est pas une règle absolue.

Quand Black Panther : Wakanda Forever commencera-t-il à diffuser ?

Disney n’a pas encore confirmé de date de sortie en streaming pour la suite de Black Panther, mais il est raisonnable d’estimer que Wakanda Forever commencera probablement à diffuser entre fin décembre et mi-janvier.

Pour faire une supposition éclairée sur le calendrier de Black Panther: Wakanda Forever, il est très utile de consulter la chronologie des autres films Marvel une fois que Disney a relancé la pratique des exclusivités théâtrales.

Jusqu’à présent cette année, Marvel est sorti en salles Doctor Strange dans le multivers de la folie en mai et Thor : Amour et tonnerre en juillet. Bien que Doctor Strange ait mis 47 jours pour atteindre Disney Plus, Thor : Amour et tonnerre, son dernier film Marvel, a frappé Disney Plus 62 jours après sa sortie en salles. C’est plus proche des exclusivités théâtrales de Marvel l’année dernière: Shang-Chi et la légende des dix anneaux était dans les salles pendant 70 jours et Éternels68 jours.

Si Black Panther: Wakanda Forever devait correspondre à la chronologie de 47 jours de Doctor Strange, ce serait sur Disney Plus le 28 décembre, niché dans la semaine après Noël mais avant le jour de l’An. Chaque année, cette semaine est une période extrêmement populaire pour le streaming – c’est souvent lorsque Netflix accumule certains de ses les plus grands succès de tous les temps.

Mais si Disney opte pour l’exclusivité théâtrale de Black Panther pour être plus proche de celle de ses autres films Marvel, alors Black Panther ne sera pas disponible en streaming avant la mi-janvier ou la fin janvier, voire plus tard.

Les décisions de calendrier de Disney pour Black Panther et d’autres films à venir – le nouveau film Avatar et les prochains films Ant-Man et Guardians of the Galaxy, pour n’en nommer que quelques-uns – dépendront probablement de la quantité de dollars que la société souhaite générer au box-office. par rapport à combien il veut attirer de nouveaux abonnés au streaming et conserver ceux qu’il a.



Quels appareils prennent en charge Disney Plus ?



Disney prend en charge une large gamme d’appareils, diffusant sur des téléphones, des tablettes, des ordinateurs, des téléviseurs connectés et des boîtiers multimédias en continu. La société a conclu des accords de distribution mondiaux avec Apple, Google, Microsoft, Roku, Sony, Amazon, Samsung et LG. Cela englobe les fabricants de :

Les boîtes, les bâtons et les téléviseurs de Roku.

Apple TV, iPhone et iPad.

Téléphones et téléviseurs fonctionnant sur les systèmes d’exploitation Android, ainsi que les streamers Chromecast.

Xbox One.

Playstation 4.

Amazon Fire TV dispositifs.

dispositifs. Téléviseurs intelligents Samsung.

Téléviseurs intelligents LG.

Décodeurs Comcast X1 et plates-formes Flex.

Quelles fonctionnalités du produit le service inclut-il ?

Formats vidéo et audio : Disney Plus peut diffuser du contenu 4K Ultra HD en audio immersif Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos. Vous pouvez voir les formats disponibles d’un titre dans l’une des applications Disney Plus en cliquant sur la page principale de cette émission ou de ce film, puis en cliquant sur l’onglet « Détails ». L’application pour les boîtiers de streaming, comme Roku et Apple TV, est également conçue pour faire clignoter brièvement un symbole vous indiquant le format que vous regardez ; il apparaît dans le coin supérieur droit de l’écran pendant quelques secondes lorsqu’une vidéo commence à jouer.

Flux simultanés : Chaque compte Disney Plus peut diffuser simultanément sur quatre appareils et créer sept profils d’utilisateurs pour différents membres du foyer. Chaque compte peut choisir un avatar d’un personnage Disney, Pixar, Marvel ou Star Wars, avec plus de 200 avatars disponibles.

Téléchargements mobiles : Disney Plus propose également des téléchargements mobiles illimités pour une visualisation hors ligne. Les abonnés peuvent télécharger jusqu’à 10 appareils mobiles ou tablettes, sans aucune contrainte sur le nombre de fois qu’un titre peut être téléchargé. Le nombre de titres stockés simultanément sur un appareil dépend de l’espace de stockage disponible sur l’appareil.

Langues et accessibilité : Le service prenait en charge l’anglais, l’espagnol, le français et le néerlandais au lancement, y compris dans son interface utilisateur ainsi qu’avec le support audio et les sous-titres pour le contenu de la bibliothèque. Les originaux de Disney Plus et une grande partie de sa bibliothèque sont disponibles en plusieurs langues comme audio ou sous-titres. L’application prend également en charge le sous-titrage codé, l’audio descriptif et l’aide à la navigation pour aider les abonnés handicapés. (En juillet, l’American Council of the Blind a décerné à Disney Plus un prix d’excellence pour ses pistes audio descriptives spécialisées décrivant les paramètres et l’action se déroulant parallèlement au dialogue d’un programme.)

Controle parental: Disney Plus propose des contrôles parentaux sous la forme de profils pour enfants. Vous pouvez désigner n’importe quel profil pour qu’il soit en mode enfant, qui possède une interface simplifiée conçue pour les jeunes téléspectateurs. Ces profils pour enfants limitent la bibliothèque aux programmes classés TV-7FV et G aux États-Unis, ou aux classements équivalents dans d’autres marchés géographiques.

Surveillance de groupe : Disney dispose d’une fonction de surveillance de groupe, qui vous permet de synchroniser votre flux de n’importe quel titre sur Disney Plus avec d’autres comptes via l’application, afin que vous puissiez regarder un programme en même temps que vos amis ou votre famille, même si vous êtes séparé.