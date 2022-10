Disney Plus relance sur PS5, avec prise en charge de la lecture 4K HDR

Si vous avez déploré la qualité du flux 1080p de votre favori Guerres des étoiles et merveille s’affiche sur votre PS5, votre temps de célébrer est venu. Vous pouvez désormais télécharger l’application native Disney Plus sur la PlayStation nouvelle génération de Sony et diffuser du contenu en 4K HDR, a annoncé mardi le service de streaming.

“Un élément clé de notre stratégie d’expansion mondiale est de rencontrer les consommateurs où qu’ils se trouvent, c’est pourquoi nous sommes ravis d’améliorer à la fois Disney+ et Star+ pour les utilisateurs de PlayStation 5”, a déclaré Jerrell Jimerson, EVP of Product & Design chez Disney Streaming, dans Une libération. “La possibilité de prendre en charge le streaming vidéo 4K HDR sur la plate-forme améliorera également l’expérience de visionnage pour les fans.”

Disney Plus vient tout juste de rattraper les services de streaming rivaux comme Netflix et HBO Maxqui proposent déjà le streaming 4K HDR sur les consoles PS5.

Pour diffuser Disney Plus en qualité 4K HDR sur votre PS5, vous aurez besoin d’un abonnement payant à Disney+ Et un connexion Internet qui peut vous fournir des vitesses d’au moins 25-35 Mbps.