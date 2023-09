Disney Plus lance un forfait de streaming sans publicité à 20 $

Disney a déployé aujourd’hui son dernier forfait de streaming pour les abonnés américains, et il s’agit d’une option sans publicité. Le forfait Duo Premium comprend à la fois Disney Plus Premium et Hulu pour 20 $ par mois. Le regroupement vous fera économiser beaucoup d’argent, car les prix des abonnements autonomes pour chaque plateforme augmenteront à nouveau en octobre. Disney Plus sans publicité coûtera 14 $ par mois, tandis que Hulu sans publicité passe à 18 $ par mois.

Le PDG Bob Iger a annoncé le nouveau plan lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de la société en août. Ce forfait rejoint trois options Disney Plus existantes entre 10 $ et 20 $ : Duo Basic avec publicités (Disney Plus et Hulu), Trio Basic avec publicités (Disney Plus, Hulu et ESPN) et Trio Premium sans publicité (Disney Plus, Hulu et ESPN). Gardez à l’esprit que les prix des forfaits Trio Basic et Trio Premium sont devrait augmenter le 12 octobre.

Bien que le forfait Duo Premium soit destiné aux clients américains, les abonnés en Europe et au Canada recevront également une nouvelle option d’abonnement plus tard cet automne. « Je suis heureux d’annoncer que notre offre d’abonnement Disney Plus financée par la publicité sera disponible au Canada et sur certains marchés en Europe à partir du 1er novembre », a déclaré Iger.

Le géant du divertissement prévoit également de combiner Disney Plus et Hulu en une seule application de streaming d’ici la fin de l’année, les deux plates-formes restant des options autonomes. Lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre en mai, Iger a annoncé que l’offre unifiée Hulu/Disney Plus serait disponible pour les clients disposant déjà des deux services de streaming via un forfait Disney.