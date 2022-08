Disney Plus augmentera les prix de 3 $ par mois lors du lancement du niveau avec des publicités

Disney+ augmentera ses prix aux États-Unis en décembre en lançant un nouveau niveau financé par la publicité de son service de streaming, a annoncé mercredi la société. Les prix de Hulu augmentent également.

Actuellement aux États-Unis, l’abonnement sans publicité de Disney Plus coûte 8 $ par mois. À partir du 8 décembre, l’abonnement sans publicité augmentera de 3 $ par mois à 11 $. Simultanément, le nouvel abonnement basé sur la publicité sera lancé à 8 $ par mois, le même prix que les abonnés Disney Plus paient actuellement pour regarder sans publicité.

Les abonnements annuels augmentent également en prix, tout en offrant toujours une remise sur les forfaits mensuels.

Quant à Hulu, le service de streaming en lui-même coûte actuellement 7 $ par mois avec des publicités et 13 $ par mois sans publicité. À partir du 8 décembre, cela passera à 8 $ par mois avec des publicités et à 15 $ par mois sans elles. Disney ajoutera également un nouveau 10 $ par mois forfait groupé qui combine Disney Plus et Hulu, tous deux avec des publicités, mais sans ESPN Plus. Disney a tableaux publiés détaillant tous les nouveaux tarifs.

Disney laisse entendre depuis des mois qu’il pourrait augmenter les prix plus tard cette année, le PDG Bob Chapek suggérant à deux reprises que le lancement du niveau sans publicité pourrait coïncider avec des hausses de prix. L’augmentation de décembre sera la deuxième pour Disney Plus depuis son lancement fin 2019. En mars 2021, le service a augmenté le prix de 7 $ par mois à son niveau actuel de 8 $.

La stratégie de Disney – fixer le prix de la nouvelle version financée par la publicité au même prix que les membres sans publicité paient déjà – est cependant une surprise. La société avait précédemment indiqué qu’un niveau financé par la publicité serait une alternative moins chère pour inciter les personnes sensibles au prix à s’inscrire. Une option légitime moins chère aurait été un soulagement pour les téléspectateurs sertis par l’inflation, mais Disney Plus (comme tous les services de streaming) est aux prises avec la crainte que l’économie du streaming ne soit pas durable tant que les prix des abonnements sont maintenus artificiellement bas pour rivaliser avec rivaux.

Le prix américain de Disney Plus réduit toujours considérablement les frais mensuels de 15,50 $ pour le forfait le plus populaire de Netflix aux États-Unis, qui vous permet de diffuser simultanément sur deux appareils différents en haute définition. De plus, Disney Plus permet à tous les abonnés de diffuser sur quatre appareils et d’accéder au contenu 4K sans frais supplémentaires – des fonctionnalités que Netflix facture 20 $ par mois à son niveau premium. (Netflix prévoit également d’offrir un niveau moins cher avec de la publicité, mais il n’a pas encore précisé le prix mensuel.)

Parmi les autres services qui ont des options financées par la publicité, Paramount Plus facture 5 $ pour son niveau avec publicité et 10 $ pour la version sans publicité. HBO Max coûte 10 $ par mois si vous regardez avec des publicités ou 15 $ par mois pour supprimer toutes les publicités. Seul Apple TV Plus, à 5 $ par mois, est moins cher que Disney Plus parmi les principaux concurrents.

En tant que services autonomes, Disney Plus, Hulu et ESPN Plus offriront tous des niveaux de base (avec publicités) et premium (sans publicité). Hulu basic coûtera 8 $ par mois et Hulu premium coûtera 15 $ par mois. ESPN Plus avec des publicités coûtera 10 $ par mois ou 100 $ par an.

