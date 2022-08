Disney Plus augmente les prix et introduit un niveau financé par la publicité

Disney Plus lance un abonnement financé par la publicité à son service de streaming et augmentant certains prix dans le processus, a annoncé mercredi la société.

Les nouvelles options et prix entreront en vigueur le 8 décembre, a déclaré Disney lors de la présentation de ses résultats. Il s’agit de la deuxième hausse de prix pour le service de streaming, qui lancé à 7 $ en novembre 2019 et est monté à 8 $ en mars 2021.

À partir de la fin de cette année, si vous ne voulez pas d’augmentation de prix, vous pouvez toujours payer 8 $ pour Disney+, mais vous devrez regarder les publicités. Si vous voulez la version sans publicité, vous devrez payer 3 $ supplémentaires pour passer à la version premium pour 11 $ par mois ou 80 $ par an.

En tant que services autonomes, Disney Plus, Hulu et ESPN Plus offriront tous des niveaux de base (avec publicités) et premium (sans publicité). Hulu la base coûtera 8 $ par mois et la prime Hulu coûtera 15 $ par mois. ESPN Plus avec des publicités coûtera 10 $ par mois ou 100 $ par an.

Il y aura aussi un nouveau 10 $ par mois Pack Disney plan qui combine Disney Plus et Hulu, tous deux avec des publicités, mais sans ESPN Plus.

