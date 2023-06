Disney Plus arrive sur Apple Vision Pro le jour 1

Le prochain casque de réalité mixte Vision Pro d’Apple mettra en vedette Disney dès le départ, a annoncé lundi le PDG de Disney, Bob Iger, dans le cadre de la conférence mondiale des développeurs du géant de la technologie.

Iger a discuté d’un partenariat entre les entreprises lors de la révélation du nouveau casque d’Apple à 3 499 $ qui devrait être disponible en 2024. La partie comprenait une vidéo teaser de l’objectif d’un porteur de casque et l’annonce que l’appareil offrira le service de streaming Disney Plus dès le début.

« Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles façons de divertir, d’informer et d’inspirer nos fans en combinant une créativité extraordinaire avec une technologie révolutionnaire pour créer des expériences vraiment remarquables », a déclaré Iger. « Et nous pensons qu’Apple Vision Pro est une plate-forme révolutionnaire qui peut faire de notre vision une réalité. »

Regarde ça: Apple, partenaire Disney sur Vision Pro Entertainment 03:59

La vidéo (voir ici vers 1 heure 43 minutes), taquine en regardant The Mandalorian d’une autre planète et un dessin animé de Mickey Mouse sautillant dans un salon.

« Nous sommes si fiers de nous associer à nouveau à la plus grande entreprise de narration au monde avec l’entreprise technologique la plus innovante au monde pour vous apporter la magie de la vie réelle », a déclaré Iger.

Apple et Disney entretiennent une bonne relation de longue date. Iger et l’ancien PDG d’Apple, Steve Jobs, étaient des amis proches, et Iger a déclaré qu’il pensait que si Jobs était encore en vie, les deux sociétés auraient fusionné.

