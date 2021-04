Disney Plus reçoit une liste de productions britanniques originales scénarisées – une pour la bibliothèque standard Disney + et deux pour la sous-section Star de la plate-forme, qui héberge davantage d’émissions destinées aux adultes telles qu’Atlanta et The X-Files.

Les trois nouvelles productions comprennent une série d’aventures familiales, un drame de braquage et une comédie anti-super-héros. Les émissions scénarisées rejoindront la première série britannique non scénarisée de Disney +, Save Our Squad, qui suit David Beckham alors qu’il entraîne une jeune équipe de football qui a besoin d’améliorations.