Disney Plus ajoutera un nouveau pack de streaming sans publicité le mois prochain

Disney ajoute un autre forfait de streaming pour les clients qui souhaitent regarder sans publicité. Le prochain plan Duo Premium comprendra à la fois Disney Plus sans publicité et Hulu sans publicité pour 20 $ par mois.

Le PDG Bob Iger a annoncé le nouveau plan, qui arrivera le 6 septembre, lors de l’appel aux résultats du troisième trimestre de la société mercredi. Le nouveau pack rejoint trois options Disney Plus existantes entre 10 $ et 20 $ : Duo Basic avec publicités (Disney Plus, Hulu), Trio Basic avec publicités (Disney Plus, Hulu, ESPN) et Trio Premium sans publicités (Disney Plus, Hulu, ESPN) .

Le nouveau forfait sera disponible pour les clients américains, tandis que les abonnés canadiens auront également une option supplémentaire. De plus, les prix des plans Trio Basic et Trio Premium existants sont devrait augmenter le 12 octobre.

« Je suis ravi d’annoncer que notre offre d’abonnement Disney Plus financée par la publicité sera disponible au Canada et dans certains marchés européens à partir du 1er novembre », a déclaré Iger. « Un nouveau plan d’abonnement groupé sans publicité avec Disney Plus et Hulu sera disponible aux États-Unis. »

Le géant du divertissement prévoit également de combiner Disney Plus et Hulu en une seule application de streaming, les deux plates-formes restant des options autonomes. Lors de son appel aux résultats du deuxième trimestre en mai, Iger a déclaré que l’offre unifiée Hulu-Disney Plus serait financée par la publicité et uniquement disponible pour les clients qui disposent déjà des deux services de streaming via un forfait Disney. Disney travaille actuellement sur la fusion du contenu des deux services.