Disney Plus a un joyau caché de 8 minutes qui met en vedette Brie Larson

Cette histoire fait partie Je suis tellement obsédé (inscrivez-vous ici)notre podcast présentant des interviews d’acteurs, d’artistes, de célébrités et de créatifs sur leur travail, leur carrière et leurs obsessions actuelles.

Si vous ouvrez l’application Disney Plus et regardez au-delà des affiches audacieuses des films et émissions Marvel et Star Wars, vous trouverez à côté un petit bijou de court métrage appelé Remembering. Le délicieux film de huit minutes, oui c’est plus court que de nombreuses vidéos YouTube, met en vedette Brie Larson et explore d’où viennent les idées.

Le personnage de Larson est un écrivain qui est interrompu par son téléphone, ce qui lui fait perdre une idée qu’elle avait. Que vous soyez écrivain ou non, vous avez probablement été distrait par quelque chose sur votre téléphone assez longtemps pour perdre le fil de vos pensées. C’est l’une des conséquences malheureuses d’être constamment connecté et en ligne.

Il s’avère que l’idée de Larson n’a pas été exactement perdue. Au lieu de cela, il est découvert par son enfant intérieur joué par le Dusty Peak fascinant et authentique. Ce qui s’ensuit est un voyage enchanteur rempli d’imagination, d’inspiration et d’innocence.

Remembering a été écrit et réalisé par le cinéaste, musicien et acteur lauréat d’un Emmy Award Elijah Allan-Blitz. Le court métrage peut être apprécié par des personnes de tout âge, mais s’adresse définitivement aux familles avec de jeunes enfants. Le court métrage d’Allan-Blitz est une exploration réfléchie des idées et de la créativité.

Le film, à lui seul, est convaincant, mais Allan-Blitz a également créé une expérience interactive de réalité augmentée (AR) pour accompagner le court métrage. Tu téléchargez l’application Remembering: The AR Experience sur un iPhone ou un iPad, et pendant le film, vous êtes invité à tenir votre appareil vers le haut. Le monde de l’imagination qui est à l’écran déborde de votre téléviseur et dans votre salon. Je recommande vivement d’utiliser un écran aussi grand que possible.

L’expérience AR de Remembering est accessible et simple, ce qui la rend si attrayante. Vous n’avez pas besoin de lunettes ridicules ou d’être féru de technologie pour en profiter.

Sur le podcast I’m So Obsessed de CNET, Allan-Blitz a expliqué les origines de Remembering et son expérience AR. Il a été influencé par l’écrivain Elizabeth Gilbert ainsi que par des réflexions sur son propre processus créatif. Mais le vrai moteur derrière le film est venu du voisin de 6 ans d’Allan-Blitz.

“Notre voisine Dusty est cette incroyable fillette de 6 ans que je connais depuis qu’elle a deux ans. Je me souviens que c’était pendant la pandémie, et Brie [Larson] est revenu et m’a dit: ‘Tu devrais faire un film avec Dusty.’ Et j’étais comme, bien sûr, oui. J’adore ça”, a déclaré Allan-Blitz. “J’ai donc commencé à travailler sur le scénario. Et l’expérience AR a toujours été présente.”

Avant qu’Allan-Blitz ne filme une seule image de Remembering, il s’est fait un nom en réalisant des expériences de réalité virtuelle (VR) captivantes comme Take Every Wave: Laird in VR qui a été nominé pour un Emmy ainsi que pour PBS et le livre de Michael Pollan, How Changer d’avis. En 2020, il a remporté un Emmy pour une série de réalité virtuelle qu’il a co-créée avec Van Jones intitulée The Messy Truth VR Experience. Il permet aux téléspectateurs de voir le monde du point de vue d’une autre personne.

Au cours de notre conversation, Allan-Blitz explique comment sa vie de cinéaste a commencé lorsqu’il était enfant en réalisant des films sur cassette VHS. Nous approfondissons ce qui rend la réalité augmentée et la réalité virtuelle convaincantes et pourquoi les deux sont sur des chemins différents pour être plus largement acceptés. L’un des moments forts de mon passage chez Allan-Blitz a été de l’écouter expliquer un moment central de l’expérience VR qu’il a réalisée pour le documentaire de Ken Burns, Defying the Nazis: The Sharps ‘War.

La société Walt Disney/Getty Images



“Nous avons recréé un moment où Martha Sharp a pu sauver 27 enfants juifs et les a emmenés sur ce bateau aux États-Unis. Et donc nous vous avons mis dans la perspective de vous tenir sur le bateau. Et vous voyez les vrais survivants et les enfants qui étaient sur ce bateau, qui ont maintenant entre 80 et 90 ans, dans le ciel, et ils raconteraient leurs histoires sur ce que c’était que d’être séparés de leurs parents”, a déclaré Allan-Blitz. “Et au-delà de ce bateau, vous regardez l’eau et voyez la Statue de la Liberté pour la première fois.”

Tu peux regarder Se souvenir sur Disney Plus. Abonnez-vous à I’m So Obsessed sur votre application de podcast préférée. Dans chaque épisode, Connie Guglielmo et moi rencontrons un artiste, un acteur ou un créateur pour en savoir plus sur son travail, sa carrière et ses obsessions actuelles.