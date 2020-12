Studios Marvel

Même après que la pandémie ait bouleversé le secteur du cinéma, Disney s’en tient au statu quo.

La semaine dernière, WarnerMedia a annoncé qu’il tentait de faire exploser le secteur du cinéma, avec un plan pour diffuser de grands films chez vous le jour même de leur apparition dans les salles.

Disney a un message très différent: la société diffusera également de grands films chez vous. Mais il apportera son le plus grand films – comme Veuve noire, son dernier opus Marvel – aux cinémas en premier.

En d’autres termes: le statu quo, pour l’instant.

Disney a dévoilé son non-changement lors d’une présentation marathon, choc et émerveillement pour les investisseurs jeudi. Le message de maintien du cap n’était pas son message principal – ce que Disney voulait vraiment communiquer, c’est qu’il a une énorme quantité de films et d’émissions de télévision à venir au cours de l’année prochaine, dont beaucoup apparaîtront sur son service de streaming Disney +.

La stratégie de Disney n’est pas non plus une surprise. Alors que d’autres studios hollywoodiens ont parlé de modifier le calendrier de sortie des films en salles traditionnels, Disney l’a toujours défendu, pour de bonnes raisons: Disney espère que tous ses films Marvel, Star Wars et Pixar seront d’énormes événements qui attireront les gens de leurs canapés. et dans les théâtres.

Pourtant, le fait qu’il y ait eu des spéculations – alimentées en partie par une vidéo douteuse «divulguée» qui a fait surface le mois dernier – selon laquelle Disney pourrait apporter un changement à sa stratégie vous montre à quel point 2020 a été tumultueuse pour l’industrie du cinéma. La pandémie a fermé les salles en mars, incitant les studios à faire toutes sortes d’expériences de streaming qu’ils n’avaient jamais essayées auparavant.

Cela inclut Disney, qui proposait un film à gros budget, Mulan, en location de 30 $, et en a déménagé un autre Âme, directement sur Disney +. Il répétera cette stratégie pour d’autres films à l’avenir – Raya et le dernier dragon sera une autre «location premium»; une action en direct Pinocchio avec Tom Hanks ira directement à Disney +.

Mais Disney s’attend à ce que les théâtres ouvrent l’année prochaine et que le public se présente – avant même que la pandémie ne disparaisse. La société a annoncé que Veuve noire devrait sortir en salles le 7 mai; un déploiement compliqué du vaccin Covid pourrait encore être en cours d’ici là. Serez-vous prêt à traîner, à l’intérieur, avec beaucoup d’étrangers pendant quelques heures à ce moment-là?

Si Disney voulait couvrir ses paris, il aurait pu repousser la date de sortie plus loin, ou tout simplement ne pas en attribuer une du tout. Au lieu de cela, il souhaite réaffirmer son engagement envers les films en salles.

Mais Disney le veut dans les deux sens: il aussi veut convaincre les investisseurs qu’il est engagé dans son pivot vers une entreprise de streaming de style Netflix, qui a connu un début fulgurant. Disney + compte désormais près de 87 millions d’abonnés dans le monde, un peu plus d’un an après son lancement, et la société pense désormais que tous ses différents services de streaming pourront atteindre 230 millions d’abonnés d’ici 2024. Netflix, en revanche, compte 200 millions d’abonnés – mais travaille dans le domaine du streaming depuis 2007.

Ainsi, le travail de Disney lors de sa présentation consistait à montrer tout ce que vous pouviez voir sans quitter votre maison – principalement une tonne de retombées de films et d’émissions existants, comme deux nouveaux spectacles Star Wars et plusieurs émissions Marvel. C’est une liste énorme, et Disney a pris son temps pour tout montrer avec une présentation qui a duré quatre heures jeudi soir.

De nouvelles aventures. Nouveaux originaux. Des possibilités infinies. Tous ces éléments et bien d’autres viennent exclusivement à #DisneyPlus. pic.twitter.com/NGiqVGmH0G – Disney (@Disney) 11 décembre 2020

Les investisseurs ont adoré le pitch. Le stock de Disney a grimpé de 4% jeudi soir. Et pendant ce temps, de retour à Hollywood, les acteurs, réalisateurs, producteurs et leurs agents se sont relayés pour crier à WarnerMedia à propos de ses projets, jurant de faire … quelque chose à ce sujet.

Il est possible qu’au fil du temps, le plan de WarnerMedia semble moins radical et plus comme une fatalité – et même Disney déplacera davantage de ses actifs les plus précieux sur votre écran, au lieu de vous obliger à les regarder d’abord sur l’écran d’un cinéma. Mais cela n’arrivera pas de sitôt.