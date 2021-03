Studios Marvel

Vous devrez attendre juillet pour voir Black Widow dans les cinémas ou à la maison.

Il n’y a pas longtemps, Disney pensait que vous seriez prêt à aller dans les cinémas début mai. Maintenant, il a changé d’avis: Disney repousse la sortie de Veuve noire, son prochain film Marvel à gros budget, du 7 mai au 9 juillet.

Et même dans ce cas, Disney couvre ses paris: au lieu d’insister pour que vous regardiez Scarlett Johansson dans les salles le jour de l’ouverture, le studio permettra également aux clients de diffuser le film à la maison, via son service Disney +, pour 30 $ supplémentaires.

Ces deux développements sont des changements importants. Dans un seul communiqué de presse, le géant du divertissement dit au monde deux choses:

Disney ne pense pas qu’il y aura une demande suffisante pour sa franchise de films la plus populaire et la plus précieuse dans quelques mois – soit parce que les consommateurs ne veulent pas y aller ou parce que, dans certains cas, ils seront empêchés de partir en raison des restrictions de pandémie restantes. . Et même quand Disney apporte Veuve noire aux salles en juillet, il s’inquiète suffisamment de la demande pour se débarrasser de la «fenêtre» théâtrale – l’écart entre le moment où les films font leurs débuts en salles et le moment où ils sont disponibles pour le visionnement à domicile.

La fenêtre effondrée peut être encore plus importante pour Disney, car c’était le studio qui avait précédemment insisté sur le fait qu’il s’était engagé à amener ses plus grands films au cinéma en premier et à garder le système existant intact. Pendant des années, d’autres studios ont parlé, et dans certains cas expérimenté, de la modification de ce système, mais ils n’ont pas été en mesure de le faire à cause du refoulement des salles de cinéma – même si des services de streaming comme Netflix et Amazon ont aidé les clients à s’attendre à diffuser. gros films à la maison tout de suite, sans attendre du tout.

La pandémie a tout changé: il y a un an, alors que les règles de séjour à la maison fermaient les salles dans le monde entier, certains grands studios ont commencé à prendre des films de grande envergure, comme Trolls 2et laissez les consommateurs les diffuser chez eux. Et à la fin de l’année dernière, WarnerMedia d’AT & T a déclaré qu’il diffuserait tous les films qu’il avait prévu de sortir en 2021 et les montrerait via son service HBO Max, sans frais supplémentaires.

Mais Disney, dont la stratégie cinématographique est basée exclusivement sur des films à gros budget de franchises qui, selon lui, attireront un public énorme – Marvel, Star Wars, Pixar – a mis un point d’honneur à s’engager dans des sorties en salles traditionnelles.

En décembre, peu de temps après que WarnerMedia a annoncé son passage aux films en streaming, Disney a déclaré aux investisseurs qu’il prévoyait toujours d’apporter Veuve noire en salles en mai, même s’il était prêt à expérimenter d’autres stratégies de sortie pour des films de moindre valeur. Plus tôt ce mois-ci, par exemple, Disney a sorti Raya et le dernier dragon dans les théâtres et sur Disney + en même temps; il essaiera à nouveau cette stratégie le 28 mai pour Cruella, un riff sur sa franchise 101 Dalmations. Et il a mis d’autres films qui avaient été programmés pour les salles exclusivement sur Disney +, comme l’année dernière Âme.

Veuve noire est dans une catégorie différente de celle de ces films – ou, du moins, c’était censé l’être. L’annonce intervient alors que de plus en plus de cinémas ouvrent à travers le pays – même Los Angeles et New York, deux grands marchés cinématographiques fermés depuis un an, commencent à autoriser à nouveau les gens à entrer dans les cinémas intérieurs, à capacité limitée.