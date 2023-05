Disney offrira la chaîne de télévision ESPN en streaming à l’avenir par WSJ

La chaîne de télévision ESPN phare de Disney sera une offre de services de streaming dans un proche avenir, selon un rapport du Wall Street Journal. Bien qu’il n’y ait actuellement aucun calendrier pour la disponibilité de la chaîne ESPN principale en tant que chaîne de streaming autonome, cela indique la progression de la coupure de cordon aux États-Unis. En effet, c’est une décision qui pourrait être le début de la mort de la télévision par câble.

Le le journal Wall Street a été le premier à signaler le changement d’ESPN. La publication s’est adressée à des personnes proches du dossier, qui donnent à cette transition le nom de projet « Flagship » en référence au fait que la chaîne est le fleuron de l’entreprise. Cette chaîne est populaire sur le câble. Cependant, il ne fait pas partie du catalogue de streaming ESPN+. C’est donc l’un des principaux avantages du maintien d’un abonnement au câble ou d’une offre TV comme Fubo ou YouTube TV.

Surtout, ESPN ne couperait pas la chaîne à la télévision. Au lieu de cela, ce serait une option de diffusion simultanée de la chaîne à tout moment. Cela inclut ses émissions de télévision et ses offres sportives en direct de la NBA, de la LNH et des matchs de football occasionnels. Les forfaits câblés incluent régulièrement ESPN, même si les abonnés à ces forfaits ne regardent pas activement. Le WSJ a déclaré ESPN et Disney reçoivent 9,42 $ sur la facture moyenne du câble de télévision. Les autres réseaux câblés américains ne rapportent que 49 cents. Ces informations proviennent de S&P Global Marketing Intelligence.

Notez que cette chaîne de télévision ESPN serait un service autonome. En d’autres termes, il serait séparé d’ESPN+, qui héberge la couverture de la société de la Bundesliga, de la Liga, du championnat, de la FA Cup et d’autres compétitions de football de haut niveau. En vérité, ESPN en tant que chaîne diffuse rarement des matchs de football. Pourtant, il héberge parfois des jeux. Par exemple, la chaîne de télévision d’ESPN a télévisé la finale de l’Euro 2020 entre l’Angleterre et l’Italie. Cependant, la plupart des jeux comme celui-là, en particulier dans les compétitions internationales, appartiennent désormais à d’autres réseaux.

Le passage de la chaîne de télévision ESPN au streaming a des conséquences pour les téléspectateurs

ESPN en tant que chaîne câblée est encore très répandue aux États-Unis. Pour référence, 74 millions de personnes ont accès à la principale chaîne ESPN via des forfaits câblés ou les services de streaming susmentionnés. Cependant, il s’agit toujours d’une baisse de 11% par rapport à 2019 seulement. Pour Disney et ESPN, les revenus de diffusion ont chuté de 1 milliard de dollars en comparant le premier trimestre de 2023 à la même période il y a un an. L’essor du streaming n’a pas non plus été une consolation. Bien que Disney + compte désormais plus de 150 millions d’abonnés, le contenu direct aux consommateurs a coûté 4 milliards de dollars à Disney l’année dernière. ESPN + fait partie de cette perte avec 25,3 millions d’abonnés.

ESPN et Disney auraient une décision à prendre sur la manière de structurer le paiement de la chaîne de télévision principale ESPN en streaming. Les fournisseurs de sports tels que Bally ou MSG Network ont ​​leurs propres produits en plus de leurs offres de câble. Même si ceux-ci ne concernent que des équipes ou des villes spécifiques, MSG + ou Bally Sports Plus coûtent plus de 30 $ par mois.

Comme indiqué, tous ceux qui s’abonnent à un forfait câble n’utilisent pas ESPN. Quoi qu’il en soit, ESPN obtient toujours une part du gâteau métaphorique des revenus. Moins de personnes s’abonneraient à ce service de streaming ESPN que celles qui s’abonneraient au câble.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire