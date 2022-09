Disney nomme Alisa Bowen présidente de Disney+

La Walt Disney Company a nommé son Alisa Bowen présidente de Disney+.

Jeudi, la société a déclaré que Bowen, qui avait été son vice-président exécutif des opérations commerciales pour le streaming Disney, prendrait immédiatement la relève en tant que directeur principal de son service d’abonnement Disney +.

Michael Paull était auparavant président de Disney + en plus des autres marques de streaming de la société.

Dans le nouveau rôle autonome, Bowen devrait diriger le lancement du niveau financé par la publicité de Disney + ainsi que la promotion du service et de sa liste de contenus. Elle continuera de rendre compte à Michael Paull, président de la division directe aux consommateurs de Disney.

Disney a annoncé son nouveau niveau Disney + financé par la publicité en mars, affirmant qu’il serait lancé aux États-Unis plus tard cette année. La nouvelle offre se développera à l’international en 2023.

En août, la société a dévoilé une nouvelle structure de prix qui intègre un Disney + financé par la publicité dans le cadre d’un effort visant à rentabiliser son activité de streaming. À partir du 8 décembre aux États-Unis, Disney + avec publicités coûtera 7,99 $ par mois – actuellement le prix de Disney + sans publicité. Le prix de Disney+ sans publicité augmentera de 38 % pour atteindre 10,99 $, soit une augmentation de 3 $ par mois.

“Alisa est un membre indispensable de notre équipe de direction depuis la création de Disney+”, a déclaré Paull. “Elle possède une combinaison rare et précieuse de connaissances institutionnelles approfondies, d’innovation avant-gardiste et de vision globale enracinée dans une forte concentration sur notre consommateur, qui est parfaitement adaptée à ce rôle critique, et je suis convaincu qu’elle aura un impact immédiat et un impact positif sur l’entreprise.”

Bowen a rejoint Disney en 2017 en tant que vice-président senior des médias numériques et directeur de la technologie des opérations internationales de l’entreprise. Auparavant, elle a travaillé comme directrice de la technologie de News Corp Australia.

Clarification : Cette histoire a été mise à jour pour clarifier que Michael Paull était auparavant président de Disney+ en plus des autres marques de streaming de la société. Alisa Bowen assume un nouveau rôle autonome en tant que présidente de Disney + en particulier.