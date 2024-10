Disney Night propulse ABC à gagner

Disney Night a aidé Danse avec les stars pour devenir le meilleur programme de divertissement le 22 octobre chez les adultes de 18 à 49 ans (note de 0,72), selon Nielsen.

L’épisode a également établi un nouveau record en recueillant plus de 16 millions de votes de téléspectateurs pour les équipes. Cela signifie que plus de votes sont comptabilisés aujourd’hui que lorsque les stars de la NFL Hines Ward et Kym Johnson ont remporté la saison 12 la plus regardée de 2011, lorsque plus de 22 millions de téléspectateurs ont regardé l’émission. Les électeurs peuvent voter pour les célébrités qu’ils souhaitent conserver par SMS ou via dwtsvote.abc.com.

C’est la première saison de DWTS‘histoire qu’il a libéré les votes des téléspectateurs.

DWTS a également dépassé de 10 % le nombre de téléspectateurs par rapport à l’épisode de la semaine précédente. (4,85 millions contre 4,40 millions), ainsi que les adultes de 18 à 49 ans de 7 pour cent (note de 0,72 contre 0,67). La Disney Night de cette saison a augmenté de 24 % par rapport à celle de l’année dernière (note de 0,72 contre 0,58).

Saison à ce jour, DWTS est le programme de divertissement n°1 diffusé chez les adultes de 18 à 49 ans (cote de 0,69).

L’épisode du 29 octobre de DWTS a pour thème les cauchemars d’Halloween.