Disney ne fera pas « Roger Rabbit 2 »

Le cinéaste Robert Zemeckis a révélé qu’un scénario pour une suite de la comédie emblématique « Qui veut la peau de Roger Rabbit » a été achevé – mais il ne sera pas réalisé.

Le film de 1988 a été produit par le label Disney’s Touchstone Pictures et Amblin Entertainment. Situé dans une histoire alternative hollywoodienne en 1947 où coexistent humains et personnages de dessins animés, il suit un détective humain (Bob Hoskins) qui doit aider à disculper Roger Rabbit, un lapin toon accusé de meurtre.

Apparaissant sur le Heureux Triste Confus podcast pour promouvoir son nouveau film « Here », le célèbre réalisateur de « Romancing the Stone » et « Back to the Future » dit que Disney a trop peur pour toucher à une suite à cause d’un personnage clé – Jessica Rabbit.

Il semble que le personnage, la femme de Roger Rabbit et une chanteuse de nuit humaine aux gros seins, ne pourrait pas être réalisé par le studio à l’ère moderne :

« Il y a un bon scénario chez Disney, mais voici ce que vous devez savoir, et vous le savez : le Disney actuel ne ferait jamais Roger Rabbit aujourd’hui… Ils ne peuvent pas faire un film avec Jessica dedans. Donc le [Peter] Matelot et [Jeffrey] Le scénario de la suite de Price ne verra jamais le jour, aussi bon soit-il. Parce que regardez ce qu’ils ont fait à Jessica au parc à thème, ils l’ont ligotée dans un trench-coat.

Le personnage a fait la une des journaux il y a quelques années dans les parcs à thème Disney lorsqu’elle s’est relookée pour être beaucoup moins légèrement vêtue. L’icône de l’écran Kathleen Turner a exprimé le personnage pour les scènes régulières tandis que l’actrice Amy Irving a fourni sa voix chantée.