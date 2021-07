Disney n’assistera pas à CinemaCon en personne alors que la variante delta fait rage à Las Vegas

Les dirigeants de Walt Disney ne se rendront pas à Las Vegas le mois prochain pour assister à la CinemaCon de la National Association of Theatre Owners.

La société citée inquiétudes croissantes concernant la variante delta de Covid-19 pourquoi il saute le rassemblement annuel des propriétaires de cinéma et des studios hollywoodiens au Caesars Palace, selon un rapport du Hollywood Reporter. Disney projettera l’un de ses prochains films au lieu d’organiser une présentation mise en scène.

La nouvelle survient près d’une semaine après que l’OTAN a dénoncé publiquement la sortie jour et date de « Black Widow » par Disney. On ne sait pas si cela a été un facteur dans la décision du studio.

Les représentants de Disney n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

Pendant une décennie, CinemaCon a été un événement étoilé pour les studios, les propriétaires de cinémas et les médias pour se rencontrer, réseauter et partager le contenu à venir et les innovations cinématographiques. Cependant, la pandémie a mis à l’écart la conférence de l’année dernière et pourrait encore avoir un impact sur l’événement de cette année.

Vendredi, le reste des grands studios restait déterminé à organiser des présentations en personne, bien que l’on s’attend à ce que moins de stars soient présentes pendant la convention de quatre jours.

Alors que l’OTAN exige des participants qu’ils présentent une preuve de vaccination ou un test Covid négatif effectué dans les 48 heures suivant l’événement, de nombreux acteurs de l’industrie cinématographique ont exprimé leurs inquiétudes concernant la récente augmentation des cas de coronavirus. Il y a des rumeurs selon lesquelles d’autres studios, qui hésitaient à participer avant le départ de Disney, pourraient emboîter le pas.

La semaine dernière, la Maison Blanche a déclaré le sud du Nevada, qui comprend la ville de Las Vegas, un « point chaud soutenu » pour le virus. Cela signifie que la région compte un nombre élevé de cas et peut être à risque de connaître des ressources limitées en matière de soins de santé.

Les responsables du comté de Los Angeles ont mis en garde les résidents contre les voyages au Nevada et ont rétabli l’obligation de masques pour les environnements intérieurs pour toutes les personnes vaccinées et non vaccinées. Las Vegas, cependant, n’oblige pas les touristes à porter des masques à l’intérieur.

Les représentants de l’Association nationale des propriétaires de théâtre ont refusé de commenter.