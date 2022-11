Disney, Meta Platforms, Lucid Motors, Roblox et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Disney – Les actions du géant des médias ont chuté de plus de 11% après que les résultats trimestriels de la société aient dépassé les attentes de Wall Street en matière de revenus et de bénéfices, car ses divisions parcs et médias ont sous-performé les estimations. Disney a averti que la forte croissance du streaming pour sa plate-forme Disney + pourrait diminuer à l’avenir. La directrice financière, Christine McCarthy, a tempéré les attentes des investisseurs pour le nouvel exercice, prévoyant une croissance des revenus inférieure à 10 %.

Métaplates-formes — L’action a bondi de 8 % après que l’entreprise a annoncé qu’elle licencierait plus de 11 000 employés. Dans une lettre au personnel, le PDG Mark Zuckerberg a déclaré qu’il “partageait certains des changements les plus difficiles que nous ayons apportés dans l’histoire de Meta”. Les analystes d’UBS ont été encouragés par l’annonce de Meta.

DR Horton — Le constructeur de maisons a grimpé de plus de 6 % malgré des résultats plus faibles que prévu pour le quatrième trimestre. La société a gagné 4,67 dollars par action sur 9,64 milliards de dollars de revenus. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à 5,09 dollars par action sur 9,97 milliards de dollars de revenus. Cependant, les commandes nettes unitaires et le carnet de commandes de DR Horton étaient plus élevés que prévu, et les prévisions du premier trimestre étaient à peu près conformes aux estimations, selon StreetAccount.

Banque Signature – Les actions de la banque cryptographique ont perdu 6% au milieu de la vente massive de crypto-monnaies et d’actions cryptographiques, alors que les investisseurs ont digéré les retombées de la crise de liquidité qui a conduit Binance, la plus grande bourse du monde, à proposer de renflouer son rival FTX.

Société de presse – Les actions ont chuté de 5% après que la société a annoncé une légère baisse de ses bénéfices du premier trimestre fiscal, par rapport aux estimations de FactSet. NewsCorp a enregistré des revenus qui sont également inférieurs aux estimations.

Akamai Technologies — La société de technologie Web a augmenté de 7 % après qu’Akamai a annoncé un bénéfice supérieur aux attentes pour le dernier trimestre de 1,26 $ par action. Les analystes s’attendaient à 1,22 $ par action, selon FactSet. Les chiffres d’affaires ont également dépassé les attentes.

Affirmer – L’action a plongé de 18% après qu’Affirm a déçu les attentes en matière de bénéfice par action et a publié des prévisions plus faibles que prévu pour son deuxième trimestre fiscal.

Avoirs parvenus — La plateforme de prêt basée sur l’IA a chuté de 11 % après que la société a publié des prévisions de revenus plus faibles que prévu pour le trimestre en cours, citant des conditions économiques difficiles.

Divertissement AMC — Les actions ont chuté de 9,8 % après que la société a annoncé une autre perte trimestrielle en raison de l’augmentation des coûts opérationnels. Cependant, la société a perdu moins par action que prévu et a dépassé les prévisions de revenus de Wall Street. Le rapport de mardi intervient après des années de lutte pour la chaîne de salles de cinéma alors que la pandémie a provoqué une augmentation des sorties allant directement aux services de streaming.

Groupe Lucide – Les actions du constructeur de véhicules récréatifs ont perdu près de 18 % après que la société a annoncé une perte au troisième trimestre et annoncé son intention de lever 1,5 milliard de dollars grâce à la vente d’actions pour financer les opérations du constructeur de véhicules électriques.

Divertissement SeaWorld – L’action a chuté de 8 % après que la société a annoncé des bénéfices plus faibles que prévu ou 1,99 $ par action sur les revenus ou 565 millions de dollars. Les analystes s’attendaient à 2,13 dollars par action sur des revenus de 606 millions de dollars.

HanesMarques – Les actions du fabricant de vêtements ont diminué de 7% après que Hanes ait manqué les attentes de revenus des analystes pour le troisième trimestre, selon StreetAccount. La société a enregistré un chiffre d’affaires de 1,67 milliard de dollars, contre des prévisions de 1,71 milliard de dollars.

Roblox — Les actions ont chuté de plus de 15 % après que la société a annoncé une perte plus importante que prévu pour le troisième trimestre. La société de jeux vidéo a enregistré une perte par action de 50 cents, contre 35 cents attendus par les analystes, selon Refinitiv. Cependant, Roblox a battu les revenus des réservations.

Kroger – Les actions ont augmenté de 2,6% après qu’Evercore ISI a amélioré la société pour surperformer et a augmenté son objectif de cours, affirmant que les actions peuvent augmenter de 18% l’année prochaine. La mise à niveau intervient alors qu’Evercore voit Kroger bien placé pour gagner, car une inflation élevée pousse les consommateurs à dépenser moins dans les restaurants et plus dans les épiceries. La fusion de la chaîne avec Albertsons pourrait également donner un coup de pouce aux actions.

– Yun Li, Carmen Reinicke, Jesse Pound, Alexander Haring, Sarah Min, Michelle Fox et Ashley Capoot de CNBC ont contribué au reportage