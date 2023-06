Disney licencie les meilleurs dirigeants après un flop au box-office – Reuters – RT Games & Culture

Les studios d’animation Pixar de Disney ont supprimé 75 emplois, dont les meilleurs membres de l’équipe de « Lightyear » de 2022, dont la sortie a été bloquée dans 17 pays en raison de sa représentation d’un baiser homosexuel et ridiculisée par les conservateurs occidentaux.

Le réalisateur de « Lightyear » Angus MacLane et le producteur Galyn Susman ont été licenciés à la fin du mois dernier, a rapporté Reuters samedi. Alors que MacLane était un nouveau venu dans le studio, Susman était chez Pixar depuis le film original « Toy Story » en 1995. En incluant les deux cadres, un total de 75 postes ont été supprimés chez Pixar.















Sorti en juin dernier, « Lightyear » a coûté 200 millions de dollars à produire, mais n’a réussi à générer que 226 millions de dollars de ventes de billets dans le monde. Sa représentation d’une relation homosexuelle entre deux personnages féminins l’a vu interdite dans 16 pays musulmans et en Chine. Ces interdictions auraient coûté 100 millions de dollars à Disney en bénéfices potentiels.

Alors que la scène homosexuelle a été initialement coupée du film plusieurs mois avant sa sortie, Bob Chapek, alors PDG de Disney, a insisté pour qu’elle soit réinsérée en réponse au projet de loi sur les droits parentaux dans l’éducation de la Floride. Cette législation, promulguée par le gouverneur Ron DeSantis en mars dernier, interdit aux enseignants de Floride de discuter de sexualité et d’identité de genre avec les enfants de la maternelle à la troisième année.

Les experts conservateurs ont martelé Disney pour avoir poussé un « réveillé » message sur un public non réceptif et les critiques ont appelé le film « piéton » et « d’une lenteur frustrante » mais Chapek a doublé et a insisté sur le fait que le contenu de Disney continuerait à « reflètent le monde riche et diversifié dans lequel nous vivons. »

« Strange World » de Disney, un film d’animation qui mettait également en vedette un personnage principal gay et se termine par un avertissement sur le changement climatique, a également été bombardé l’année dernière, perdant au moins 60 millions de dollars au box-office.

Disney a perdu 100 milliards de dollars de valeur marchande sous la direction de Chapek, qui a été licencié en octobre et remplacé par l’ancien PDG Bob Iger. De retour aux commandes après moins d’un an de retraite, Iger a annoncé en février que Disney licencierait 7 000 travailleurs dans le cadre d’un plan de réduction des coûts de 5,5 milliards de dollars.

Trois vagues de licenciements ont suivi, avec MacLane et Susman licenciés lors du dernier tour en mai.