DIsney, rejoignant d’autres grandes entreprises de divertissement, se lance dans le streaming.

Une présentation aux investisseurs de quatre heures jeudi le montre très clairement, alors que les dirigeants de l’entreprise ont promis que, dans les années à venir, son service de streaming Disney + prévoit 10 nouvelles séries Marvel, 10 autres séries « Star Wars », 15 actions en direct ou séries animées sous Disney ou parapluie Pixar et 15 nouveaux films Disney ou Pixar.

Le PDG de Disney, Bob Chapek, a déclaré que Disney + comptait 86,8 millions d’abonnés au 2 décembre, contre 73,7 millions en novembre. À 6,99 $ par mois, Disney + est moins cher que le plan le plus bas de Netflix (9,99 $) et moins de la moitié du coût de HBO Max.

Hulu, qui propose plus de tarifs pour adultes, y compris une vaste bibliothèque de titres télévisés et de films et d’épisodes télévisés un jour après leur première diffusion, compte 38,8 millions d’abonnés. ESPN + en a 11,5 millions. Beaucoup de ces abonnés paient pour un forfait DIsney de 12,99 $ qui comprend les trois services. (À partir de janvier, une version sans publicité de Hulu peut être remplacée par 6 $ supplémentaires par mois.)