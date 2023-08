Disney + lancera une version financée par la publicité au Canada cette année, tout en augmentant le prix pour les autres niveaux

Disney augmente le prix de son service de streaming Disney+ dans le monde entier, mais il prévoit d’offrir une version moins chère soutenue par la publicité au Canada à partir de novembre.

La société propose déjà une version basée sur la publicité aux États-Unis, mais la déploiera au Canada et sur d’autres marchés à partir de novembre. Les augmentations de prix aux États-Unis pour les niveaux sans publicité augmenteront le coût mensuel de 3 $ US, soit environ 27 %, à 14 $ US.

Le coût de Hulu sans publicité augmentera également de 3 $ à près de 18 $ – une hausse de 20 % qui le rendra plus cher que le niveau sans publicité le plus populaire de Netflix.

Les prix augmentent également au Canada. Un niveau financé par la publicité sera lancé pour 8 $ CAN par mois à partir de novembre, tandis qu’une version sans publicité avec du contenu HD sur jusqu’à deux appareils coûtera 12 $ et du contenu 4K sur jusqu’à quatre appareils coûtera 15 $. Les deux derniers sont en hausse de 3 $ par rapport aux prix actuels.

Le PDG de Disney, Bob Iger, a reconnu que les hausses de prix visaient à orienter les consommateurs vers des versions moins chères financées par la publicité de ces services, afin de les conserver en tant que clients. Le marché publicitaire du streaming « reprend », a-t-il déclaré, notant qu’il est plus sain que les publicités télévisées traditionnelles. « Nous essayons évidemment avec notre stratégie de tarification de migrer plus d’abonnements vers le niveau financé par la publicité. »

L’annonce par Disney de nouveaux plans tarifaires pour son service de streaming intervient alors que la société a publié des résultats financiers montrant qu’elle perd des clients et de l’argent dans ses activités héritées.

REGARDER | Netflix lance le niveau de streaming basé sur la publicité au Canada : Netflix ramène les publicités avec une nouvelle option d’abonnement moins chère Le plan Basic with Ads de Netflix offrira aux clients une option d’abonnement moins chère s’ils sont prêts à accepter des publicités. Les experts disent que c’est une tentative de séduire les consommateurs soucieux des prix vers le service de streaming.

Dans l’ensemble, Disney a enregistré une augmentation de 4% de ses revenus pour le trimestre, mais a enregistré une perte nette de 460 millions de dollars américains par rapport à un bénéfice de 1,4 milliard de dollars l’année précédente. Les actions de Disney ont gagné environ 4% pour atteindre un peu plus de 91 dollars.

Alors que Disney a perdu moins d’argent sur Disney+ au cours du trimestre, le service n’est toujours pas rentable. En dehors des États-Unis et du Canada, il a perdu des abonnés pour le troisième trimestre consécutif, notamment en Inde, où plus de 12 millions de clients ont quitté le service après avoir perdu les droits des matchs de cricket de la Premier League indienne.

Le service comptait 146,1 millions de clients internationaux au troisième trimestre, une baisse de 7,4% par rapport aux 157,8 millions signalés au deuxième trimestre.

La répression du partage de mot de passe arrive

Iger n’a pas fourni de détails sur une répression du partage de mot de passe au-delà de dire que Disney pourrait récolter certains avantages en 2024 – bien qu’il ait ajouté que le travail « pourrait ne pas être terminé » l’année prochaine et que Disney ne pouvait pas prédire combien de partageurs de mot de passe seraient passer aux abonnements payants.

Certains analystes ont douté que les hausses de prix et la sévérité des partageurs de mots de passe puissent faire beaucoup pour ramener Disney à une croissance durable. Paul Verna, analyste chez Insider Intelligence, a déclaré dans une note que ses mesures ne calmeraient probablement pas les investisseurs « soucieux de clarté sur la stratégie de l’entreprise pour ses services de streaming et ses réseaux de télévision ».

Les changements apportés à l’activité de streaming interviennent alors que la société continue de décliner son activité de télévision conventionnelle, qui comprend la chaîne sportive ESPN et le réseau de télévision ABC.

La hausse des coûts de production des programmes sportifs et la baisse des revenus en raison de la coupure du cordon ont pesé sur les performances de ses chaînes câblées. Les revenus de la télévision ont chuté de 7 % pour atteindre 6,7 milliards de dollars. Cela contraste avec les revenus de ses activités directes aux consommateurs comme Hulu et Disney +, qui ont enregistré une augmentation de 9% à 5,5 milliards de dollars.

Iger, qui est revenu en novembre pour reprendre le poste de PDG de Bob Chapek, a travaillé au cours des derniers mois pour redresser l’activité de streaming de Disney tout en s’assurant que la puissance financière de ses parcs à thème ne faiblit pas.

Disney a annoncé le mois dernier qu’Iger resterait PDG de Walt Disney Co. jusqu’à la fin de 2026, acceptant une prolongation de contrat de deux ans qui donnera à la société de divertissement et de parcs à thème une marge de manœuvre pour trouver son successeur.

Mardi, ESPN, propriété de Disney, a annoncé avoir conclu un accord lucratif pour renommer une application de paris sportifs existante appartenant à Penn Entertainment en ESPN Bet. Penn Entertainment paie 1,5 milliard de dollars, plus d’autres considérations, pour les droits exclusifs sur le nom ESPN et continuera à posséder et à exploiter l’application de paris.