Disney a abandonné ses projets de film Star Wars Escadron de voleurs. La maison de la souris a retiré le film des calendriers tout en confirmant les dates de sortie de la préquelle prévue du Roi Lion, des nouveaux films Pixar et du redémarrage de Blanche-Neige.

L’aventure spatiale du pilote de chasse était développée par la réalisatrice de Wonder Woman, Patty Jenkins. Annoncé en 2020 puis repoussé, il devait sortir en décembre 2023.

Disney a confirmé les dates de sortie de quelques autres films : The Haunted Mansion passe au 11 août 2023, remplaçant un film d’action en direct Disney sans titre qui a également été abandonné. La comédie sportive Next Goal Wins de Taika Waititi sortira en avril 2023, tandis que le film d’animation Wish sortira le 22 novembre 2023.

Elio de Pixar arrive le 1er mars 2024. Le redémarrage en direct de Blanche-Neige suit rapidement le 22 mars 2024. Inside Out 2 de Pixar sortira le 14 juin 2024.

Préquelle CG Mufasa : Le Roi Lion sortira le 5 juillet 2024.

Un film Marvel sans titre a également été déplacé de février 2024 au 6 septembre 2024. Mais ne vous inquiétez pas, il y en a beaucoup d’autres MCU Phase 5 films sur leur chemin.

Disney a changé de direction en ce qui concerne Star Wars, apportant de nouvelles histoires de Star Wars à Disney+ à la place des théâtres. La galaxie lointaine, très lointaine a été introduite dans nos salons avec des émissions en streaming comme Le Mandalorien, Le livre de Boba Fett et Andordont les premières (voici la calendrier de sortie complet des épisodesà partir du mercredi 21 septembre).

Disney a en fait des films Star Wars qui devraient sortir dans les salles le 19 décembre 2025 et le 17 décembre 2027 (en alternance chaque saison des fêtes avec les suites d’Avatar). Nous n’en parlons pas beaucoup, à part qu’il s’agira probablement d’histoires autonomes plutôt que d’une saga de longue durée comme les trilogies Skywalker.

Les cinéastes qui développeraient des films Star Wars incluent Waititi, Rian Johnson et le patron de Marvel Kévin Feige. Mais pour l’instant, l’avenir du grand écran pour Star Wars reste inconnu.

