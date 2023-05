Disney lance l’application pour inclure à la fois Hulu et Disney+

Disney Plus et Hulu auront besoin d’une application plus tard en 2023. Le conglomérat de médias crée un service qui permettra aux abonnés d’avoir accès à la vaste gamme de contenus des deux plateformes. Il y aura toujours des applications distinctes pour ceux qui souhaitent avoir une séparation dans leurs offres.

Le PDG de Disney, Bob Iger, a discuté de la nouvelle application lors de la réunion sur les résultats du deuxième trimestre de la société. La révélation élimine le besoin d’avoir plusieurs applications. Ceci est particulièrement utile pour ceux qui s’abonnent au Disney Bundle. Cette option relativement abordable de 12,99 $ par mois avec publicités permet d’accéder à Disney+, Hulu et ESPN+. En outre, la société propose une version sans publicité à 19,99 $ par mois.

« Il s’agit d’une progression logique de nos offres DTC (direct to consumer) qui offriront de plus grandes opportunités aux annonceurs tout en donnant aux abonnés du bundle un accès à un contenu plus robuste et rationalisé, entraînant un plus grand engagement du public et conduisant finalement à une expérience de streaming plus unifiée » Iger a déclaré lors de la réunion.

Iger n’a pas donné de date de lancement pour cette application Disney sans nom pour Disney + et Hulu.

Ce que l’application Disney Plus et Hulu signifie pour les fans de football

Disney + n’a pas de contenu de football en direct. Il propose des films ou des émissions de football sélectionnés. Par exemple, vous pouvez regarder Joue la comme Beckham sur Disney+. Pour le fan de football non fictif, cependant, c’est un peu plus limité. Pour le contenu réel, Disney + propose la série Save Our Squad sur une équipe de jeunes à Londres.

Hulu, d’autre part, a un contenu de football en direct intégré à l’application lorsque vous avez ESPN +. Vous pouvez regarder tous vos matchs de football préférés (et ESPN FC) via l’application Hulu (tant que vous êtes également abonné à ESPN +).

Au moment de la presse, ESPN + ne fait pas partie de cette nouvelle application qui a Disney Plus et Hulu qui sortira plus tard cette année.

PHOTO : IMAGO / NurPhoto