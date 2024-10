Disney lance des laissez-passer coupe-file pour les parcs coûtant jusqu’à 449 $

Les foules se rassemblent sur Main Street USA au parc Magic Kingdom de Walt Disney World dans le comté d’Orange, en Floride, en 2022.

Les parcs Disney ajoutent une mise à niveau haut de gamme sans file d’attente avec un tout nouveau monde de prix : jusqu’à 449 $ par personne en plus de l’entrée au parc, a annoncé mercredi Walt Disney Co.

Le programme pilote Lightning Lane Premier Pass débutera mercredi prochain à Disneyland Resort parcs à thème à Anaheim, en Californie, et le 30 octobre à Walt Disney World Resort parcs à thème à Lake Buena Vista, en Floride, selon le site Web de la société.

Le nouveau pass, le niveau le plus élevé des trois pass Lightning Lane, sera le seul qui permettra à ses détenteurs de se présenter sans préciser d’heure d’arrivée, d’emprunter des Lightning Lanes plus courtes et de rouler.

Les prix seront variables, allant de 129 $ à 449 $ dans les parcs Disney World, les prix les plus élevés tombant les jours de forte fréquentation, a indiqué la société.

Dans les parcs Disneyland Resort, le Premier Pass coûtera 400 $ jusqu’à la fin de l’année et environ 300 à 400 $ début 2025, en fonction de la demande et des dates spéciales, selon le site Web de Disneyland.

Les pass seront disponibles en quantités « très limitées », selon les sites Internet des parcs, avec la possibilité de les acheter pour les parcs de Floride offerte uniquement aux personnes séjournant dans les parcs. hôtels sélectionnés.

Les deux pass Lightning Lane existants exigent que leurs détenteurs s’engagent sur des plages horaires estimées pour des attractions spécifiques. Le premier, le Lightning Lane Multi Pass, limite les détenteurs à trois expériences répertoriées choisies à l’avance, et permet une expérience répertoriée supplémentaire une fois les trois premières utilisées, selon Disney. L’autre, le Lightning Lane Single Pass, s’applique à une expérience, déterminée à partir d’une liste restreinte lors de l’achat.

Le nouveau pilote Premier Pass est limité à une liste d’expériences et d’attractions Lightning Lanechacun duquel le détenteur du pass ne peut assister qu’une fois par jour, selon les Parcs Disney.

Le pass sera disponible uniquement dans les parcs nationaux de Disney pour le moment, bien que les pass Premier Access de Disneyland Paris soient similaires. Les pass Premier Access de Tokyo Disney Resort fonctionnent comme le Lightning Lane Multi Pass.

Les billets pour Disney World commencent à 119 $ pour une entrée d’une journée et coûtent 104 $ pour l’un des parcs Disneyland Resort, selon les sites Web des parcs.

Le programme pilote Premier Pass fait partie des surclassements ou des forfaits de billets les plus chers des parcs Disney.

Les visites privées Disney VIP coûtent entre 450 et 900 dollars de l’heure en plus de l’entrée au parc, avec un minimum de sept heures et un maximum de 10 invités qui peuvent partager ce coût entre eux. Les pass Magic Key de Disneyland, qui permettent aux utilisateurs de faire des réservations pour une entrée incluse à la plupart des dates, coûtent jusqu’à 1 749 $ par an, mais ce pass Inspire Key de plus haut niveau est épuisé et disponible uniquement pour renouvellement, a indiqué le complexe.

L’histoire continue

La mise à niveau pilote de Disney présente certaines similitudes avec les billets Universal Express proposés dans les parcs à thème Universal Destinations & Experiences. Mais ils coûtent environ la moitié du prix du surclassement Disney et incluent l’entrée au parc. Mercredi, les billets coupe-file à Universal Studios Hollywood étaient cotés à 199 $.

(NBC News et Universal Destinations & Experiences sont des divisions de Comcast NBCUniversal.)

Les parcs Disney ont dû équilibrer de longs temps d’attente – deux heures et plus pour les manèges populaires dans les parcs Disneyworld plus tôt cette année, selon le site de fans. WDWMagique.

Le nouveau niveau de Disney pourrait avoir pour effet d’ouvrir une nouvelle voie aux manèges et attractions pour ceux qui peuvent se le permettre, tout en éliminant les détenteurs de pass des longues files d’attente.

La société mère des complexes hôteliers, Walt Disney Company, a déclaré un chiffre d’affaires de plus de 23 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, dépassant les attentes des analystes. selon CNBC.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com