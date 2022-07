Disney laissera désormais Hulu diffuser des publicités politiques suite aux critiques

Après que les critiques aient soulevé des inquiétudes concernant la censure publicitaire, Hulu commencera à diffuser des publicités pour des questions politiques et des campagnes sur sa plate-forme, a confirmé la société mercredi. La service de diffusion en continuqui appartient majoritairement à Disney, mettra en œuvre le changement de politique immédiatement, mais avec certaines conditions après faire face à un contrecoup pour avoir rejeté les publicités liées à des questions politiques, notamment l’avortement, le changement climatique et la réglementation des armes à feu.

“Après un examen approfondi des politiques publicitaires sur ses réseaux linéaires et ses plateformes de streaming au cours des derniers mois, Disney aligne désormais les politiques publicitaires politiques de Hulu pour qu’elles soient cohérentes avec les réseaux câblés de divertissement et de sport de la société et ESPN Plus”, a déclaré un porte-parole de Disney. dans une déclaration envoyée par e-mail à CNET.

“Hulu acceptera désormais des candidats et publiera des annonces couvrant un large éventail de positions politiques, mais se réserve le droit de demander des modifications ou des créations alternatives, conformément aux normes de l’industrie.”

Les réseaux de diffusion tels que CBS et Disney’s ABC sont soumis à la Loi sur les communications de 1934, ce qui les empêche de bloquer ou de censurer les publicités de campagne politique de n’importe quel parti. Les services de streaming comme Hulu ne sont pas liés par de telles règles juridiques qui couvrent les publicités politiques. Par conséquent, il appartient à chaque marque de décider comment ou quelles publicités seront diffusées sur sa plateforme.

Ce changement de politique ouvre la porte au plaidoyer politique et à la publicité des candidats.

En mai, Disney a dévoilé ses plans pour le nouveau niveau financé par la publicité sur Disney+. Le géant du divertissement l’a dit ne diffusera pas d’annonces politiques ou sur le thème de l’alcool sur le service de streaming familial. Les téléspectateurs d’âge préscolaire ne verront aucune publicité. Le niveau le moins cher avec des publicités devrait être lancé plus tard cette année.