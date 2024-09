Disney « joue dur » avec DirecTV sur des offres « plus allégées ». Voici les enjeux.

Un différend contractuel entre Disney (DIS) et DirecTV s’est poursuivi lundi après que le géant des médias a retiré ses chaînes détenues et exploitéesy compris ESPN et ABC, sur DirecTV la semaine dernière.

Le black-out médiatique a déjà affecté le début des saisons de la NFL et du football universitaire.

Outre ESPN, les autres chaînes Disney Entertainment concernées comprennent Disney Channel, Freeform, National Geographic et les stations d’informations locales du réseau ABC.

Le nœud du problème ? DirecTV ne veut pas proposer (et payer) toutes ces chaînes. Elle veut un bouquet « plus léger », une solution que les sociétés de médias elles-mêmes ont commencé à expérimenter dans un contexte de forte baisse de l’audience de la télévision linéaire, de plus en plus d’abonnés coupant le cordon et optant pour des services de streaming.

Le conflit est similaire au black-out médiatique de l’année dernière entre Disney et le fournisseur de haut débit Charter Communications (CHTR), qui s’est battu pour inclure davantage d’options de streaming de Disney dans ses offres groupées.

Les deux parties sont finalement parvenues à un accord selon lequel Charter offrirait certains services de streaming Disney – la version financée par la publicité de Disney+, ESPN+ et l’offre directe au consommateur d’ESPN qui n’a pas encore été lancée – dans le cadre de certains forfaits de câble sans frais supplémentaires pour le consommateur.

Mais cette fois-ci, il s’agit d’un ensemble différent d’arguments de négociation.

« Ce qui est différent, c’est que DirecTV n’a pas de distribution haut débit avec laquelle elle pourrait s’aligner », a déclaré Tim Nollen, analyste chez Macquarie, à Yahoo Finance. « Ils dépendent entièrement de l’écosystème de la télévision payante, et Disney joue dur avec eux parce qu’ils le peuvent ».

En d’autres termes, DirecTV, qui compte plus de 11 millions d’abonnés, ne peut pas proposer de forfaits de streaming dans ses offres groupées. Le fournisseur de câble par satellite est donc moins puissant dans ses négociations avec Disney.

« Charter pourrait proposer des options de vente croisée entre les offres haut débit », a expliqué Nollen. « Ils pourraient mettre en place cette combinaison de chaînes linéaires et de streaming pour leurs abonnés à la télévision payante, tandis que DirecTV est le fournisseur satellite. »

« Ils n’ont pas la même flexibilité pour proposer du contenu aux consommateurs via une connexion haut débit. Sans cela, je pense que DirecTV est plus limité dans ce qu’il peut offrir. »

Mais la société tente toujours de riposter, en offrant un crédit unique de 20 $ aux clients pour tenter de minimiser le taux de désabonnement, ainsi qu’un 30 $ de crédit pour les forfaits de streaming Sling ou Fubo de Dish — qui diffusent tous deux la gamme complète de réseaux d’ESPN.

L’histoire continue

Et pendant le week-end, DirecTV a déposé une plainte auprès de la Commission fédérale des communications, alléguant que Disney n’a pas négocié de bonne foi.

« Disney a violé les mandats de bonne foi de la FCC en fondant tout accord de licence sur la renonciation de DirecTV à toute réclamation légale sur les actions anticoncurrentielles passées, actuelles ou futures de Disney, y compris ses exigences continues en matière de packaging et de pénétration minimale », a déclaré la société dans un communiqué.

Nollen a déclaré que cette décision symbolise la volonté de DirecTV de « réinitialiser les attentes du marché » en ce qui concerne la manière dont d’autres entreprises de télévision payante peuvent négocier avec des sociétés de médias comme Disney à l’avenir.

« Ils disent : regardez, le monde a changé. D’autres ont ces options. Nous devrions également avoir des options qui incluent des forfaits plus petits », a-t-il déclaré.

Jusqu’à présent, Disney s’était associé à ses concurrents Fox (FOX) et Warner Bros. Discovery (WBD) pour lancer un service de diffusion sportive « allégé », connu sous le nom de Venu Sports. Un juge a temporairement bloqué le lancement du service le mois dernier pour des raisons antitrust. Les trois sociétés ont depuis fait appel de la décision.

L’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City Travis Kelce (87) signale un premier essai après une prise contre les Ravens de Baltimore lors de la première mi-temps d’un match de football américain de la NFL, le jeudi 5 septembre 2024, à Kansas City, Missouri. (AP Photo/Reed Hoffmann) (PRESSE ASSOCIÉE)

En dehors de Venu, Disney prévoit également de lancer un service de streaming ESPN entièrement over-the-top à l’automne 2025.

« Ils créent leurs propres petits paquets », a déclaré Nollen. « C’est quelque chose qu’ils préféreraient gérer et contrôler eux-mêmes. »

Mais il est toujours dans l’intérêt de Disney de conclure un accord, selon l’analyste.

« Disney perdrait tous ces globes oculaires [if a deal is not reached by the start of Monday night’s football game.] Et puis il y a toute cette demande publicitaire qui n’est pas satisfaite », a-t-il déclaré. « Cela devient donc un problème pour Disney également, mais probablement plus pour DirecTV. [because] pour Disney, il existe d’autres options de distribution.

Lundi, Disney a déclaré qu’il poursuivait les négociations avec DirecTV pour rétablir le contenu dès que possible. Il a déclaré avoir exhorté DirecTV « à cesser de créer des diversions et à donner la priorité à ses clients en finalisant un accord qui permettrait à leurs abonnés de regarder notre prochaine programmation solide de sports, d’informations et de divertissement, à commencer par le retour de ‘Monday Night Football’ ».

Mais à mesure que les minutes s’écoulaient avant le match de lundi soir, il était clair que ce moment marquait un tournant beaucoup plus important pour l’industrie dans son ensemble.

« Les distributeurs de télévision payante sont de plus en plus désespérés », a déclaré Nollen. « Le nombre d’abonnés continue de baisser et la perte de Disney et d’ESPN, sans doute le contenu le plus important qu’ils puissent avoir, serait une très mauvaise chose pour DirecTV. »

Canal Alexandra est journaliste senior chez Yahoo Finance. Suivez-la sur X @allie_canal, LinkedIn, et envoyez-lui un email à [email protected].

