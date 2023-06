Disney intéressé à obtenir un accord sur les droits de diffusion de la WWE, selon le rapport

L’accord actuel sur les droits médias de la World Wrestling Entertainment (WWE) devant expirer en 2024, la franchise est maintenant à la recherche de nouveaux partenaires. Un rapport publié par le New York Post a maintenant affirmé que les représentants de la WWE chercheraient à s’entretenir avec diverses autres sociétés de médias qui seraient intéressées à soumissionner pour les droits de diffusion.

Il est entendu que Disney est intéressé à conclure un contrat avec la WWE pour le diffuser en direct. Mais Disney aurait l’intention d’associer la WWE au réseau FX. FX est considéré comme un choix idéal car il aiderait la WWE à ne pas être dérangée par d’autres sports en direct.

ESPN, d’autre part, a de nombreux sports en direct et a donc une forte possibilité qu’il puisse interrompre le créneau horaire de la WWE. De plus, la relation partagée entre Endeavour et Disney peut être un facteur de jeu majeur pour que Disney obtienne les droits de diffusion.

ESPN a eu une relation assez complexe avec la WWE, la série proposant des promotions inhabituelles pour leurs personnages et événements. Mais un nouvel accord n’aura pas lieu de si tôt car NBCU et FOX sont actuellement les meilleurs coureurs pour avoir conservé leurs contrats avec la société de lutte.

Fox dirige Friday Night Smackdown et paierait 205 millions de dollars par an. Comcast a obtenu le droit d’exécuter RAW. L’accord de cinq ans signé avec les deux diffuseurs se termine en octobre de l’année prochaine, puis les nouveaux diffuseurs seront introduits ou les actuels seront conservés.

Les deux segments de l’émission attirent un nombre impressionnant d’audiences en direct, le Smackdown rassemblant environ 2,27 millions de téléspectateurs et RAW rassemblant 1,82 million de téléspectateurs.

L’audience de leurs émissions en direct telles que WrestleMania n’est pas annoncée par NBCU, mais WrestleMania 38 a réclamé une réaction combinée de 2,2 milliards sur les réseaux sociaux. Amazon a également tenté d’acquérir les droits de diffusion de la WWE pour le placer dans leur programme.

L’article publié par le New York Post a déclaré qu’il y a des chances qu’Amazon ait des pourparlers avec la WWE pour gagner les droits de la lutte professionnelle en direct. Amazon a déjà les droits NFL Thursday Night Football avec eux-mêmes.