Disney Imagineer sur le nouveau campus Avengers ouverture 2021

Créer des manèges et des attractions qui racontent une histoire et nourrissent l’imagination de tous les âges était un rêve de Brent Strong depuis son plus jeune âge, lorsque la famille du natif de Californie faisait de fréquents voyages à Disneyland, en tant que détenteurs de laissez-passer annuels.

Il avait environ 12 ans et faisait la queue pour monter Submarine Voyage – aujourd’hui connu sous le nom de Finding Nemo Submarine Voyage – en regardant le Cervin à proximité lorsque la réalisation l’a frappé.

« À l’époque, je ne savais pas ce qu’était le mot ‘Imagineer’, mais j’ai soudainement su que je voulais faire partie de la création de cette joie pour les autres », a déclaré Strong, 39 ans.

Lui et sa femme, Daniela, se sont rencontrés à l’école primaire de la région de Palm Springs et ils ont trois enfants, âgés de 8 mois à 7 ans.

« Ma femme était une véritable héroïne et travaillait comme infirmière à Los Angeles », a déclaré Strong.

« J’ai grandi dans le désert et c’était le point de départ de bon nombre de nos voyages en famille à Disneyland quand j’étais jeune, et c’était une partie fréquente de notre routine familiale de visiter les parcs », a déclaré Strong dans une récente interview avec The Desert Sun, qui fait partie du réseau USA TODAY.

Aujourd’hui, il vit ce rêve en tant que Disney Imagineer qui a travaillé sur une variété de manèges et d’attractions au cours des 15 dernières années, y compris le nouveau Avengers Campus en tant que directeur créatif exécutif.

Campus Avengers : Devenez un super-héros

Le nouveau terrain de 6 acres qui crée une maison pour des super-héros tels que Black Panther, Ironman, Black Widow, Spider-Man et plus, ouvre ses portes à Disney California Adventure le vendredi 4 juin.

« Je suis tellement excité d’être enfin dans un endroit où nous pouvons partager Avengers Campus avec le monde », a déclaré Strong lors d’une récente interview avec The Desert Sun.

Planifiez votre voyage :Disneyland rouvrira aux visiteurs de l’extérieur de l’État le 15 juin

Ouverture du campus Avengers de Disneyland :À quoi ça ressemble, de la toile de Spider-Man à l’entraînement du guerrier Wakanda

Il a décrit le nouveau pays comme expérientiel, un peu comme Star Wars: Galaxy Edge qui a ouvert ses portes en 2019 à Disneyland, où les invités pourront faire plus que simplement interagir avec leurs super-héros.

« Avengers Campus est un endroit où les invités peuvent entrer et non seulement voir leurs héros préférés, mais devenir en fait un héros aux côtés de héros emblématiques, comme Spider-Man, Ironman, Black Widow, Dr. Strange – tous vos favoris », a déclaré Strong. .

Les invités pourront « voir les personnages en action. Il y a tellement de héros emblématiques dans cet univers et ici, vous pouvez les voir faire des choses que vous ne pouviez auparavant les voir faire que sur grand écran », a déclaré Strong.

Spider-Man teste son nouveau costume, fait des sauts, des coups de pied et des retournements sur la ligne de toit du bâtiment et de temps en temps « il sautera à 85 pieds dans les airs et fera plusieurs flips – quelque chose que vous n’avez jamais vu un personne ne le fait avant », a déclaré Strong.

« Task Master », le méchant du prochain film Disney/Marvel « Black Widow », apparaît de temps en temps pour causer des méfaits sur le campus et Black Widow et Black Panther sont là pour l’arrêter, a déclaré Strong.

« Cela devient cet incroyable ensemble bourré d’action juste devant nos invités », a déclaré Strong.

«Même le Dr Strange pratique les arts mystiques et fait de la magie devant les invités. Donc, vraiment voir ces héros faire leur action emblématique juste devant vos yeux est phénoménal », a-t-il déclaré.

Les Gardiens de la Galaxie – Mission : Le manège à sensations Breakout, qui a ouvert ses portes il y a quelques années dans l’ancienne attraction Hollywood Tower of Terror, fait également partie du campus Avengers.

Campus Avengers : des toiles de fronde comme Spider-Man

Au centre de tout cela se trouve une nouvelle attraction appelée « WEB Slingers: A Spider-Man Adventure », où les Imagineers ont utilisé une nouvelle technologie pour permettre aux invités de lancer des toiles comme Spider-Man.

« Tout ce que vous devez porter en tant qu’invité, ce sont des lunettes 3D, puis nous avons une interface intégrée capable de suivre les mouvements de vos mains. Donc, tout ce que vous avez à faire pour lancer une toile est de lancer votre bras vers l’avant et en temps réel, nous sommes en mesure de créer une toile virtuelle qui sort directement de votre main… tout comme Spider-Man », a déclaré Strong.

Le trajet interactif emmène les invités à travers des décors physiques et virtuels, les emmenant en mission avec Spider-Man pour sauver Avengers Campus de l’une des expériences du WEB – Worldwide Engineering Brigade – qui ont mal tourné, a déclaré Strong.

« J’ai moi-même trois petits enfants et WEB Slingers n’a pas d’exigence de taille, donc même notre plus jeune (8 mois) peut faire le tour avec nous », a déclaré Strong. « Je sais que mon enfant de 5 ans et mon enfant de 7 ans sont vraiment ravis de mettre en pratique leurs compétences en matière d’élingage de toiles. »

Un autre point fort du campus est PYM Test Kitchen, avec un menu unique inspiré par Ant Man et The Wasp qui utilise une technologie qui permet aux aliments de croître et de rétrécir.

« La façon dont nous avons donné vie à cette histoire est avec la nourriture qui apparaît dans votre assiette », a déclaré Strong.

L’équipe culinaire a créé un menu où les invités penseront que tout dans leur assiette a été surdimensionné ou rétréci, a-t-il déclaré.

À titre d’exemple, il existe une « boule de viande impossible qui est une énorme boulette de viande servie sur de minuscules pâtes servies avec une petite fourchette à l’intérieur d’une cuillère gigantesque », a déclaré Strong.

« Et c’est vraiment vrai pour toutes les adresses du pays. Que peu importe à quel point vous êtes familier avec ces héros, c’est soit votre opportunité de vivre un rêve de toute une vie ou tout simplement de passer un bon moment dans ce monde de super-héros », a déclaré Strong.

Les invités n’ont pas besoin d’avoir vu l’un des films « Avengers » pour profiter de la nouvelle terre.

« Nous avons conçu cela en pensant à tout le monde », a déclaré Strong. « Donc, si c’est la première fois que vous rencontrez ces personnages, c’est une excellente introduction et j’espère que cela vous inspirera à vouloir en savoir plus sur eux… », a-t-il déclaré.

Pour les fans inconditionnels, de nombreux œufs de Pâques ont été cachés dans Avengers Campus qu’eux seuls peuvent trouver et apprécier, a-t-il déclaré.

Rôle de Disneyland : créer des souvenirs inoubliables

En tant que directeur créatif exécutif pour le développement d’Avengers Campus et de Web Slingers, Strong a fait partie du projet depuis le début, lorsque les idées du nouveau terrain ont été formulées pour la première fois dans les salles de conférence, jusqu’au jour de l’ouverture – un voyage de quatre ans. Les Imagineers ont continué à travailler sur le campus pendant une grande partie de la pandémie.

« J’ai pu travailler avec toutes les disciplines créatives phénoménales qu’il faut pour donner vie à cette vie, de l’architecture et de l’ingénierie des manèges à l’horticulture et à la division alimentaire qui a aidé à créer le menu (pour Pym Test Kitchen) … du divertissement en direct, vraiment coordination avec chacun d’entre eux pour donner vie à cette vision », a déclaré Strong.

Le campus a été construit sur l’idée que le monde a besoin de plus de héros, a déclaré Strong.

«Je pense que ce que nous avons découvert en cours de route, c’est que pendant qu’Avengers Campus, nous pouvons vous donner des super pouvoirs, nos invités sont déjà des héros; nous sommes tous déjà des héros dans notre propre vie, pour un certain nombre de raisons », a déclaré Strong.

« Vous n’avez pas besoin d’être mordu par une araignée radioactive pour faire des choses héroïques. Donc, j’espère vraiment que les invités viendront dans ce pays et qu’ils ressentiront ce sentiment d’optimisme; ce sentiment d’autonomisation; ce sentiment qu’ils peuvent rendre le monde meilleur avec ou sans super pouvoirs et ils sortent la tête un peu plus haute que lorsqu’ils sont entrés », a-t-il déclaré.

D’acteur de Disneyland à Imagineer

La carrière de Strong à Disney a commencé en tant que membre de la distribution à Disneyland tout en poursuivant ses études à l’USC. Il a travaillé comme vendeur en plein air vendant des churros, de la limonade et divers autres articles des chariots stationnés dans tout le parc où les invités peuvent acheter des collations et des boissons.

« J’ai eu un plaisir absolu à travailler là-bas », a déclaré Strong. « Je rentrais à la maison et mes joues étaient douloureuses à force de sourire… J’aimais tellement être immergé dans cette magie. »

Pendant ses études universitaires, Strong a étudié le génie électrique et la conception de jeux interactifs, profitant de l’école de cinéma pour « se charger de cours créatifs ».

« C’était en 2006, alors que nous cherchions à rafraîchir l’attraction emblématique, Spaceship Earth à Disney World (à Orlando) qu’ils avaient soudainement besoin d’un concepteur de jeu supplémentaire à temps plein, et c’était mon opportunité de rejoindre Imagineering », a déclaré Strong.

Depuis, il a travaillé sur divers projets, notamment Toy Story Mania à California Adventure et Disney Hollywood Studios à Orlando, en Floride; une nouvelle expérience « de l’hôte complet » pour Epcot, y compris une nouvelle expérience où les invités peuvent concevoir leurs propres montagnes russes, puis les parcourir dans un énorme simulateur robotique.

Il a également contribué à l’actualisation du trajet en voiture à sous à grande vitesse Test Track, en ajoutant un élément qui permet aux gens de concevoir leur propre voiture pendant la file d’attente et de la tester pendant qu’ils font le trajet à Epcot à Orlando.

« Je pense que c’est l’un des thèmes qui traverse une grande partie du travail que j’ai fait, il s’agit vraiment de responsabiliser les invités, d’essayer de leur donner les outils pour voir qu’ils sont créatifs et qu’ils peuvent faire des choses incroyables », a déclaré Strong. .

Plus récemment, avant de commencer à travailler sur Avengers Campus, Strong a travaillé sur des projets liés à « Star Wars », notamment Hyperspace Mountain – une attraction saisonnière au sein de Space Mountain à Disneyland, ainsi qu’à Hong Kong Disneyland et Disneyland Paris.

« Alors, j’ai pu voir certains de nos parcs à travers le monde », a déclaré Strong.

L’héritage de Walt Disney toujours présent

Le nouveau «pays» s’appuie sur ce que Walt Disney envisageait pour Disneyland, qui était un endroit qui ne serait jamais complet, où de nouveaux manèges et attractions seraient constamment ajoutés.

Une chose qui a distingué Disneyland des autres parcs à thème, la décision de Walt de créer des manèges autour d’histoires et d’amener les invités à bord pour ressentir ce que c’est que de voler comme Peter Pan ou Dumbo ou de découvrir ce que c’est que d’être un pirate.

« Nous tous à Imagineering sommes inspirés par Walt Disney parce qu’il était un conteur ; parce qu’il était un innovateur », a déclaré Strong.

La première année d’ouverture de Disneyland, Walt ajoutait de nouvelles attractions et améliorait ce qui s’y trouvait.

« Je pense que cet esprit vit en chacun de nous. Je pense que chaque fois que nous regardons un projet, nous nous demandons, comment pouvons-nous être un grand conteur ? Comment pouvons-nous être un grand innovateur, comme Walt ? » dit fort.

Disneyland : Obtention de billets, réservations

L’occupation réduite en raison de la pandémie nécessite que Disneyland et California Adventure, les billets et les réservations soient effectués à l’avance en ligne sur Disneyland.com. En raison de la popularité attendue, les réservations sont également nécessaires pour embarquer sur les WEB-Slingers, qui peuvent être effectuées sur l’application téléphonique Disneyland, à partir de 7 heures du matin le jour de votre visite.

