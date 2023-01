Disney facilite la visite des parcs à thème pour les clients fidèles

Disney apporte des changements à ses parcs à thème cette année, suite aux commentaires des clients qui se sont plaints de la hausse des prix et des temps d’attente plus longs.

Dans une lettre mardi, le président des parcs et centres de villégiature, Josh D’Amaro, a informé les employés d’un certain nombre de modifications apportées à son système de réservation et de billetterie ainsi qu’aux avantages de son abonnement annuel.

“Alors que nous entrons dans cet avenir radieux, il est important que nous évoluions continuellement pour aider à offrir la meilleure expérience client possible”, a écrit D’Amaro. “Beaucoup d’entre vous savent que je suis assez souvent dans les parcs et je vous écoute, vous et nos invités, sur les choses qui fonctionnent ainsi que sur les choses qui pourraient nécessiter des changements.”

Ces mises à jour des opérations du parc interviennent moins de deux mois après le retour du PDG Bob Iger à la tête de l’entreprise, promettant un séjour de deux ans qui déclencherait une nouvelle croissance. Cependant, les mouvements dans les parcs ne seraient pas liés au retour d’Iger.

Disney a apporté des changements radicaux aux opérations lorsque la pandémie a frappé en 2020, juste après que Bob Chapek a pris ses fonctions de PDG, et a forcé la fermeture à long terme de ses parcs nationaux et internationaux. Cela comprenait l’intégration d’un système de réservation en ligne, qui obligeait les clients à planifier leurs visites avant d’arriver dans les parcs, et une réduction de la capacité.

Pendant ce temps, Disney a également poussé les clients vers des options de paiement sans contact, comme ses groupes magiques et la commande et le paiement mobiles. Bien que les paiements sans contact ne soient plus nécessaires, les clients peuvent à nouveau payer en espèces, de nombreux clients ont fait la transition vers ces nouvelles méthodes.

De plus, Disney a lancé ses programmes d’itinéraire Genie et Genie + parallèlement à son initiative de saut de ligne appelée Lightning Lane. Ces offres numériques ont été conçues pour optimiser l’expérience des clients dans les parcs, leur permettant de planifier leurs journées plus efficacement, avec un accès aux temps d’attente estimés et aux réservations de restaurants. Ils ont également donné aux clients la possibilité de payer pour avoir une attente plus courte pour les principales attractions de Disney.

Alors que de nombreux invités ont adopté ces nouveaux programmes, d’autres se sont plaints de la hausse du coût des billets pour les parcs à thème nationaux de Disney. Il a également été signalé que tant de clients achètent un accès à Lightning Lane, que la ligne spéciale signifie souvent encore un temps d’attente pour ceux qui cherchent à monter rapidement dans les manèges.

L’annonce de mardi répond à certaines de ces préoccupations, mais pas à toutes, a déclaré D’Amaro aux employés du parc dans sa lettre.