Disney examine le changement de masque après les conseils du CDC sur la vaccination complète

Un futur voyage dans un parc à thème Disney pourrait ne pas nécessiter de masque.

Les responsables de Walt Disney Co. ont parlé de la possibilité de modifier les exigences en matière de masques lors des résultats trimestriels de la société jeudi, quelques heures après que les Centers for Disease Control and Prevention aient annoncé de nouvelles directives de masquage.

Le chiffre d’affaires de Disney au deuxième trimestre a chuté alors que la pandémie continuait de peser sur ses parcs et parcs à thème.

«Les conseils d’aujourd’hui que nous avons reçus du CDC concernant ceux qui ont été vaccinés n’ont plus nécessairement besoin de porter des masques, à la fois à l’extérieur et à l’intérieur, sont de très grandes nouvelles pour nous», a déclaré le PDG de Disney, Bob Chapek, lors de l’appel aux analystes.

Chapek a déclaré que la demande pour les parcs augmentait et que la société avait commencé à augmenter les capacités des parcs à thème sur la base des conseils précédents du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui a publié la semaine dernière un décret annulant les restrictions locales restantes du COVID – y compris les mandats de masque dans les zones publiques. Les entreprises privées peuvent toujours avoir besoin de masques.

Le CDC a déclaré que les Américains entièrement vaccinés, pour la plupart, n’avaient plus besoin de porter de masques à l’intérieur et n’avaient pas à porter de masques à l’extérieur, même dans des espaces bondés.

«Surtout si quelqu’un a été en Floride au milieu de l’été avec un masque. Cela pourrait être assez intimidant « , a-t-il déclaré. » Nous pensons que cela va rendre l’expérience encore plus agréable. «

Les revenus des parcs ont chuté de 44% pour s’établir à 3,17 milliards de dollars. Mais les parcs commencent à montrer des signes de vie après avoir été fermés pendant la majeure partie de la pandémie. Disneyland à Anaheim, en Californie, a rouvert le 30 avril, après la fin du trimestre après avoir été fermé pendant 412 jours en raison du COVID-19.

Disney World à Orlando a déclaré qu’il commencerait à supprimer progressivement les contrôles de température pour les visiteurs de tous les endroits qui en ont actuellement besoin à partir du 16 mai.

Dans une interview accordée jeudi à Fast Money de CNBC, Chapek a déclaré qu’il y aurait « des gens beaucoup plus à l’aise cet été à Orlando, vous ne pouvez imaginer ce que ce serait à 95 degrés et 95% d’humidité portant un masque, donc nous » Je suis ravi de pouvoir faire ça. «

Il a dit qu’il s’attendait à ce que la fréquentation du parc augmente de manière significative « dans un délai relativement court » et que 80% des employés du parc en congé ont été rappelés.

Disney + grandit mais manque les attentes

Les abonnés Disney + ont plus que doublé par rapport à il y a un an pour atteindre 103,6 millions d’abonnés au 3 avril. C’était moins que ce que certains analystes attendaient, mais Chapek a déclaré que la société était toujours en bonne voie pour atteindre son objectif de 300 millions à 350 millions d’abonnés sur toutes les plates-formes en 2024.

Les revenus par client Disney + ont chuté de 29% à 3,99 $. En effet, les chiffres incluent l’offre de Disney en Inde, où les clients paient moins que dans d’autres parties du monde.

Le coût de Disney + a augmenté de 1 $ fin mars, passant de 6,99 $ par mois à 7,99 $ par mois. Les abonnements annuels sont passés de 69,99 $ à 79,99 $.

