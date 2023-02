Disney et Yahoo suppriment également des emplois par mesure de réduction des coûts

Le monde de la technologie est frappé par une baisse des ventes et des revenus, et les entreprises de gauche et de droite suppriment des emplois par mesure de réduction des coûts.

Twitter, la société mère de Facebook, Meta, Amazon, Google et Microsoft ont tous annoncé des mesures de licenciement, et maintenant Disney et Yahoo ont également publié une annonce similaire.

Le PDG de Disney, Robert Iger, a révélé que 7 000 personnes seraient supprimées dans le cadre d’une “transformation significative”, tandis que Yahoo supprimera 20 % de ses effectifs, soit environ 1 700 personnes – dont 1 000 se sépareront dès la semaine prochaine.

Disney emploie 220 000 personnes, 166 000 aux États-Unis et 54 000 à l’international. Iger a révélé qu’il avait examiné “toutes les facettes de l’activité de streaming” et qu’il travaillerait à “organiser de manière agressive le contenu de divertissement général”, notamment en réévaluant le contenu local et mondial en général.

Les rapports financiers ont révélé que la solide croissance des parcs à thème a réussi à compenser les performances médiocres du secteur du streaming vidéo pour la société de divertissement.

En parlant de Yahoo, près de la moitié des suppressions d’emplois concerneront l’unité de technologie publicitaire non rentable. La division n’a pas répondu aux attentes, a confirmé la société à CBS. Cette décision “simplifierait et renforcerait l’activité publicitaire à long terme tout en permettant à Yahoo d’offrir une meilleure valeur aux clients et partenaires”, ajoute le communiqué.

Source 1 • Source 2