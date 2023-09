Disney et Spectrum Clash laissent des millions de personnes sans accès à ESPN

Les abonnés Spectrum aux États-Unis ont perdu l’accès à ESPN, FX, Freeform et à tous les autres programmes de Disney. Les chaînes appartenant à Disney se sont éteintes la semaine dernière à la suite d’un conflit de distribution avec Charter Communications, la société derrière la marque Spectrum. La panne d’ESPN, l’un des plus grands réseaux de diffusion sportive, a fait manquer aux téléspectateurs une partie de l’US Open, le coup d’envoi du football universitaire et maintenant le début de la saison régulière de la NFL.

En règle générale, Disney et Charter ont un accord sur le montant que Charter paiera à Disney en échange du droit de diffuser ses nombreuses chaînes. Mais les deux sociétés, qui renégociaient le prix, ne sont pas parvenues à trouver un nouvel accord. Cela a conduit Disney à retirer ses chaînes du service Spectrum du câblodistributeur la semaine dernière.

On peut affirmer sans se tromper que les abonnés de la Charte sont contrariés par cette rupture des négociations. Délai signalé que Charter fait maintenant face à un recours collectif de la part des abonnés pour la perte de ces chaînes. Les plaignants soutiennent que Charter devrait fournir les chaînes interdites ou rembourser les abonnés pour le contenu manquant. Un porte-parole de la Charte a refusé de commenter la question.

Lisez la suite pour découvrir ce que vous pouvez faire si vous êtes un abonné Spectrum affecté par la disparition des chaînes Disney.

Quelles sont mes options ?

Si vous faites partie des quelque 15 millions d’abonnés Spectrum à qui il manque certains de vos contenus préférés maintenant que ces chaînes ont disparu – et que vous ne pouvez tout simplement pas attendre que le différend soit résolu – vous avez plusieurs options. Presque toutes vos émissions, actualités et sports préférés sont également disponibles en streaming.

Le Disney Bundle – dont une version comprend Disney Plus, Hulu et ESPN Plus – peut offrir aux téléspectateurs toute leur programmation Disney bien-aimée et bien plus encore. Vous pourrez visionner du contenu pour enfants que l’on trouve habituellement sur Disney Channel ou Disney Junior, ainsi que des programmes plus destinés aux adultes sur Freeform et FX, ainsi que des sports. Cependant, certaines émissions ne sont pas diffusées en direct, vous risquez donc de manquer les premières en temps réel de vos émissions préférées. Un abonnement Disney Bundle pour les trois services commence à 13 $ par mois et son homologue sans publicité vous coûtera 20 $ par mois.

Si vous manquez des émissions d’information, vous pouvez vous tourner vers la télévision en direct pour obtenir votre dose d’informations locales. Vous devrez acheter une antenne si vous n’en avez pas et la connecter à votre téléviseur, et vous pourrez alors accéder à des chaînes comme ABC. Vous n’aurez pas autant de chaînes que vous en auriez habituellement avec la télévision par câble, mais si vous cherchez simplement à regarder votre émission d’information locale préférée, cela pourrait être une solution assez solide.

Si vous êtes un fan de sport et que vous ressentez la perte d’ESPN, vous êtes également couvert par d’autres moyens. Il existe de nombreuses plateformes de streaming sportif qui vous permettront de rester au courant de toutes vos équipes et joueurs préférés. Si vous manquez spécifiquement la couverture de la NFL, il existe plusieurs options de streaming pour les jeux, ainsi que des chaînes populaires comme NFL RedZone.

L’inconvénient est que toutes ces options coûtent de l’argent, en plus du service de câble que vous payez déjà. Les entreprises sont généralement capables de surmonter ces conflits de distribution, même si des problèmes de négociation dans le passé ont conduit à des coupures de chaînes pendant des semaines.

Vous avez également une poignée de services de streaming TV en direct à considérer si vous êtes prêt à abandonner complètement le câble, bien que le débat sur la question de savoir si les services de streaming sont moins chers que le câble fait rage. Il existe des options telles que Hulu plus Live TV, YouTube TV et Sling, chacune offrant différentes gammes de chaînes et d’autres fonctionnalités à prendre en compte. Disney possède Hulu, qui pourrait jouer un rôle dans le différend entre l’entreprise et le géant du câble, bien que les sociétés n’aient pas détaillé de questions spécifiques lors de leurs négociations.

Quand mes chaînes reviendront-elles ?

Bien qu’il soit difficile de dire quand exactement les deux sociétés parviendront à un accord, on peut supposer qu’elles travaillent activement à trouver une solution.

Charter a lancé un site Web, appelé disneyespnfairdeal.com, à propos du désaccord de transport. Sur le site, Charter qualifie d' »excessive » la hausse des prix et encourage les abonnés à faire appel à Disney pour parvenir à un accord.

En réponse à la demande de commentaires de CNET, Charter a déclaré que « l’écosystème vidéo actuel est brisé. Avec The Walt Disney Co., nous avons proposé un modèle qui crée un meilleur alignement pour l’industrie et de meilleurs choix pour nos clients ». Malgré son désaccord avec Disney, Charter a noté qu’il restait « plein d’espoir quant à la voie à suivre ».

Disney a également lancé son propre site Web en réponse au désaccord, appelé keepmynetworks.com. Disney met en avant « un historique très réussi en matière de négociation avec des fournisseurs de tous types et de toutes tailles à travers le pays » et affirme qu’il « s’engage à atteindre des tarifs et des conditions équitables et basés sur le marché ».

En réponse à la demande de commentaires de CNET, Disney a déclaré : « Contrairement aux affirmations, nous avons offert à Charter les conditions les plus avantageuses en matière de tarif, de distribution, d’emballage, de publicité et bien plus encore. » Disney a également déclaré : « Nous apprécions notre relation avec Charter et nous sommes prêts à revenir à la table des négociations dès que possible. »

Malheureusement pour les fans, Disney et Charter n’ont pas pu parvenir à une conclusion avant le début de la saison de la NFL. J’espère que les choses seront bientôt réglées, afin que les fans puissent recommencer à profiter de la couverture de la NFL par ESPN cet automne.

Pour en savoir plus sur les services de streaming, voici la liste de CNET des meilleurs services de streaming TV gratuits et comment choisir entre Netflix et Disney Plus.