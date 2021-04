Les films d’action en direct de Spidey ont disparu de Disney Plus depuis le lancement de la plate-forme, mais cela est sur le point de changer. Sony a accepté un accord qui verra l’intégralité de sa liste de films de 2022 à 2026 à Disney Plus, Hulu et d’autres chaînes appartenant à Disney, notamment ABC, FX et Freeform.

Cela signifie que nous aurons finalement un ensemble complet de films MCU (à l’exception de The Incredible Hulk qui appartient à Universal) à diffuser en un seul endroit, enfin.