Les poursuites ont accusé les entreprises de placer des logiciels de suivi dans des applications de jeux pour enfants populaires à l’insu des parents ou sans le consentement des parents, en violation des lois de l’État sur la confidentialité et les pratiques commerciales loyales. Ces trackers peuvent être utilisés pour profiler les enfants sur les applications et les appareils, les cibler avec des publicités et les pousser à faire des achats intégrés, selon les documents légaux dans l’affaire.

Les accords résolvent trois cas de recours collectif connexes impliquant certaines des plus grandes entreprises de technologie publicitaire – y compris le MoPub de Twitter – et certaines des applications pour enfants les plus populaires – y compris «Surfeurs de métro», un jeu animé du Danemark que les utilisateurs du monde entier ont installé plus de 1,5 milliard de fois, selon Sensor Tower, une société de recherche d’applications.

«Ce sera le plus grand changement que nous ayons vu sur le marché des applications pour enfants et qui concerne les modèles commerciaux», a déclaré Josh Golin, directeur exécutif de Campaign for a Commercial-Free Childhood, une organisation à but non lucratif de Boston. «Sur des milliers d’applications, les enfants ne seront plus ciblés par les formes de marketing les plus insidieuses et manipulatrices.»

Les entreprises concernées par les recours collectifs n’ont admis aucun acte répréhensible.

Les règlements interviennent alors que la Federal Trade Commission a poursuivi les affaires de protection de la vie privée des enfants contre des développeurs individuels et entreprises de technologie publicitaire. Mais les défenseurs des enfants ont déclaré que les cas de recours collectif, qui concernaient une part beaucoup plus large du marché des applications et des technologies publicitaires, pourraient entraîner des changements à l’échelle de l’industrie pour les applications et les publicités destinées aux jeunes.

Viacom, dont le règlement couvre l’une de ses applications pour enfants, a appelé « Lama Spit Spit,»Kiloo, une société danoise qui a codéveloppé« Subway Surfers », et Twitter ont refusé de commenter. Disney, dont l’accord de règlement couvre les applications de ses enfants aux États-Unis, n’a pas immédiatement répondu aux e-mails sollicitant des commentaires.