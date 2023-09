Disney et la Charte se battent contre la panne de spectre, streaming

Géant du câble Communications de la Charte et Disney sont engagés dans une bataille autour des frais de contrat qui a laissé des millions de personnes sans accès à l’US Open, au football universitaire et potentiellement « Foot du lundi soir », avec la saison de la NFL commençant dans quelques jours seulement.

Jeudi, Disney a déclaré que les deux sociétés étaient en négociations en cours mais n’avaient pas encore conclu un nouvel accord. Cela a entraîné la perte de l’accès des clients de Charter à ses réseaux, notamment à la chaîne ABC et aux chaînes de télévision payantes telles qu’ESPN et FX. Les actions de Charter et de Disney étaient chacune en baisse de plus de 2 % vendredi.

Le service Spectrum TV de Charter compte environ 14,7 millions de clients dans 41 États, certains de ses principaux marchés de télévision étant New York, Los Angeles, Dallas-Fort Worth et Atlanta.

Ce genre de batailles, qui peuvent conduire à ce que l’on appelle des pannes d’électricité pour les clients de la télévision payante, sont courantes dans l’industrie. Mais à l’ère du streaming, celui-ci est différent.

« Il ne s’agit pas d’un conflit de transport typique », a déclaré vendredi le PDG de Charter, Chris Winfrey, lors d’un appel avec des investisseurs.

Vendredi matin, les dirigeants de Charter ont qualifié l’écosystème de la télévision payante de « brisé ». Ils ont déclaré avoir fait pression pour un accord remanié avec Disney qui permettrait aux clients du câble Charter d’avoir accès aux services de streaming financés par la publicité de Disney, tels que Disney+ et ESPN+, sans frais supplémentaires.

Cela semble être le point de friction puisque Charter a déclaré avoir accepté la demande de Disney pour des frais plus élevés, bien que les dirigeants de Charter n’aient pas fourni de détails sur les négociations car ils gardaient espoir de parvenir à un accord.

ESPN récolterait des frais élevés. ESPN reçoit 9,42 dollars par abonné et par mois, tandis que d’autres réseaux Disney comme ESPN2, FX et Disney Channel reçoivent respectivement 1,21 dollars, 0,93 dollars et 1,25 dollars, selon les données de S&P Global Market Intelligence. Un représentant de Disney n’a pas immédiatement commenté les frais. Le géant des médias compte plus de 20 réseaux.

Winfrey a noté qu’au cours des cinq dernières années, l’ensemble de l’écosystème de la télévision payante a perdu près de 25 millions de clients, soit près de 25 % du total des clients du secteur. « C’est stupéfiant », a-t-il déclaré.

Entre le coût élevé du forfait traditionnel et la possibilité de passer à des options de streaming plus abordables – dont la plupart sont proposées par les mêmes sociétés derrière les réseaux de télévision payante – la vitesse à laquelle les coupures de cordon ne fait que s’accélérer.

Les sports en direct, en particulier ceux diffusés sur ESPN, ont longtemps été considérés comme le ciment de l’offre de télévision payante, d’autant plus que les clients fuient vers les services de streaming.

Les deux sociétés ont renouvelé leur contrat en 2019, qui comprenait également Charter intégrant Disney+ et ESPN+, ainsi que Hulu, dans leurs décodeurs pour offrir aux clients un accès plus transparent à ces applications, a précédemment rapporté CNBC.

Charter, qui fournit également des services à large bande et mobiles mais n’est pas actif dans le secteur des contenus, a déclaré qu’il valorise son activité de télévision payante et souhaite la voir prospérer, même si elle prend une forme différente de celle du passé.

La société a fait un pas dans cette direction plus tôt cet été en annonçant qu’elle proposerait à ses clients un forfait sport léger – sans réseaux sportifs régionaux, mais comprenant toujours ESPN – à un tarif moins cher.

Winfrey a déclaré vendredi que ce n’était pas une option qu’il présentait à Disney, même s’il « adorerait cela », mais il pensait que c’était « un peu trop loin » pour Disney.

Au lieu de cela, Winfrey a déclaré que la société considère l’option qu’elle a présentée à Disney comme une « voie de transition » vers un nouveau modèle commercial qui maintient le coût du forfait traditionnel à un niveau bas pour les clients qui le souhaitent toujours, et met davantage l’accent sur le streaming financé par la publicité de Disney. prestations de service.

Le PDG de Disney, Bob Iger, a récemment déclaré sur CNBC que l’évaluation de son activité de télévision traditionnelle figurait en tête de sa liste, et a ouvert la porte à une éventuelle cession de ces actifs dans le cadre d’une vente. Le PDG, qui a repris ses fonctions à la fin de l’année dernière, a déclaré avoir réalisé que l’entreprise était confrontée à de nombreux défis, dont beaucoup étaient « auto-infligés ».

Iger a noté qu’ESPN se situe dans une catégorie différente et que Disney était plutôt disposé à vendre une participation dans le réseau tout en s’orientant également vers un service de streaming direct au consommateur de son flux en direct.

Pourtant, le président d’ESPN, Jimmy Pitaro, a déclaré lors d’un événement sur CNBC cet été que même si cela représente l’avenir d’ESPN, ce ne serait pas d’une manière qui laisserait les distributeurs de télévision payante derrière et mettrait fin au modèle traditionnel de télévision payante qui a soutenu le affaires depuis si longtemps.

« Le [traditional TV] « Le modèle a été très bon pour Disney », a déclaré Pitaro lors du premier sommet sportif et commercial de CNBC x Boardroom, Game Plan.

Disney a déclaré jeudi qu’il avait réussi à conclure des accords avec d’autres sociétés de télévision payante et qu’il était toujours déterminé à parvenir à un accord avec Charter. Un porte-parole de Disney n’a pas immédiatement commenté davantage vendredi.