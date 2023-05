Disney + et Hulu se combinent en une seule application

Dans ce qui peut être qualifié de mouvement attendu, Disney a annoncé cette semaine lors de son appel aux résultats du deuxième trimestre que ses intentions étaient de consolider ses services de streaming, Disney+ et Hulu, dans une seule application pour la commodité des utilisateurs. Ce qui est surprenant, c’est le timing de tout cela. Disney souhaite que ce travail soit achevé d’ici 2024, ce qui signifie que les abonnés à ces plates-formes vont bientôt subir de grands changements.

La consolidation sous cette forme n’est pas nouvelle. Nous parlons depuis un moment de la consolidation de HBO MAX et Discovery + dans Max. Cependant, la combinaison de plates-formes à cette échelle semble être une entreprise colossale. Hulu et Disney + sont deux des plus grands services de streaming, tous deux avec des millions d’abonnés, donc les pensées vont immédiatement à l’expérience de migration des utilisateurs. Tout ce que nous pouvons espérer, c’est que ce soit lisse.

Alors que tout le contenu sera sous un même toit, Bob Igor de Disney note que les abonnements individuels aux services, à savoir Disney +, Hulu et ESPN +, peuvent toujours être achetés séparément. Le seul vrai changement est qu’au lieu d’avoir trois applications différentes, il y aura une seule connexion.

Il n’y a pas encore de mot sur une sorte de changement de prix pour quand tout cela aura lieu.

La nouvelle que les abonnements individuels seront toujours disponibles est le plus gros point à retenir ici. L’idée que les utilisateurs n’auront pas besoin de payer pour quelque chose qu’ils ne veulent pas reste intacte, cependant, les lignes commencent à s’estomper. Ce n’est pas parce qu’une entreprise pense que donner aux gens du contenu supplémentaire gratuitement est cool, comme nous l’avons vu avec le passage du contenu de Discovery+ vers HBO MAX, que c’est la vérité. De plus, nous devons espérer que Disney embauche les meilleurs développeurs d’applications pour s’assurer que l’application qui héberge tout ce contenu est fantastique. Je ne sais pas si quelqu’un utilise régulièrement l’application Hulu, mais c’est absolument nul sur ma SHIELD TV. Déchaînez-vous.

// Compagnie Walt Disney