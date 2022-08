Disney + et Hulu obtiennent tous deux des hausses de prix confirmées

Disney + a confirmé que ses prix d’abonnement augmenteront. Le nouveau niveau financé par la publicité sera l’option la moins chère, coûtant le même prix que le plan sans publicité avant les randonnées.

De À partir du 8 décembre 2022 les abonnés aux États-Unis seront confrontés à ces nouveaux prix :

Abonnement mensuel sans publicité Disney+ : passe de 7,99 $ par mois à 10,99 $ par mois

par mois Abonnement annuel sans publicité à Disney+ : passe de 79,99 $ par an à 109,99 $ par an

par an Abonnement mensuel financé par la publicité Disney+ : 7,99 $ par mois

Vous remarquerez qu’il n’y a pas d’option de paiement annuel pour le niveau financé par la publicité, ce qui signifie la fin du prix mensuel de 6,66 $ dont bénéficiaient auparavant les abonnés annuels – sans publicité. Le nouveau niveau sera lancé au Royaume-Uni et sur d’autres marchés internationaux en 2023.

Disney n’a rien dit sur les prix au Royaume-Uni lorsque les augmentations se dérouleront au-delà des États-Unis. Cependant, avec les prix d’abonnement actuels essentiellement les mêmes qu’aux États-Unis, il n’est pas exagéré de dire que nous nous attendons à ce que le niveau sans publicité coûte 10,99 £ par mois ou 109,99 £ par an, et le niveau financé par la publicité à 7,99 £ par mois (le coût actuel du niveau sans publicité au Royaume-Uni).

De plus, le service sœur de Disney +, Hulu, a également confirmé qu’une hausse des prix arriverait un peu plus tôt. 10 octobre 2022. Voici comment les prix Hulu changent :

Abonnement mensuel Hulu sans publicité : passe de 12,99 $ par mois à 14,99 $ par mois

par mois Abonnement mensuel financé par la publicité Hulu : passe de 6,99 $ par mois à 7,99 $ par mois

par mois Abonnement annuel financé par la publicité Hulu : passe de 69,99 $ par an à 79,99 $ par an.

Par conséquent, le coût du forfait Disney +, Hulu et ESPN + changera également. Pour les abonnés actuels (Disney + sans publicité, et Hulu et ESPN + avec publicités), le coût augmentera de 1 $ à 14,99 $ par mois.

Alternativement, les clients peuvent s’inscrire à un forfait avec des publicités pour un prix moins cher de 12,99 $ par mois. Disney introduit également un pack avec uniquement Disney + et Hulu (versions financées par la publicité), qui coûtera 9,99 $ par mois.

ESPN + a déjà confirmé que les prix passeront de 6,99 $ par mois (69,99 $ par an) à 9,99 $ par mois et 99,99 $ par an à partir de 23 août 2022.

Les changements font suite aux hausses de prix des rivaux de streaming Netflix et Amazon Prime – et seront une mauvaise nouvelle pour les abonnés, qui pourraient bien décider d’annuler.

Vous pourrez peut-être également éviter la hausse des prix plus longtemps si vous souscrivez à un abonnement annuel avant la hausse des prix en décembre.