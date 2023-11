Disney et d’autres géants du divertissement publient des résultats optimistes de la part de leurs pairs, mais les investisseurs se montrent plus sévères envers les entreprises qui ne tiennent pas leurs promesses.

Par Bill Peters

Surveillance des bénéfices : Disney et Warner Bros. Discovery publient leurs résultats cette semaine, dans un contexte de pression des investisseurs pour des bénéfices de streaming plus élevés. Les résultats de Rivian, Uber, Lyft et Robinhood sont également attendus.

Le mois dernier, l’action de Netflix Inc. (NFLX) a bondi après avoir signalé d’importants gains d’abonnés et une hausse des prix. La semaine dernière, les résultats de Paramount Global (PARA) ont dépassé les attentes, envoyant les actions du géant du streaming et du divertissement vers leur meilleur pourcentage de gain en près d’un an, et Roku Inc. (ROKU) a également offert des perspectives optimistes.

Cette semaine – alors que Walt Disney Co., Warner Bros. Discovery Inc., Lions Gate Entertainment Corp. et AMC Entertainment Holdings Inc. publient tous leurs résultats – nous aurons une idée plus précise de la question de savoir si l’industrie du divertissement commence à attirer les investisseurs. heureux à nouveau, même s’ils rendent les téléspectateurs moins heureux dans le processus.

Ces sociétés feront rapport à mesure que l’industrie du streaming, sous la pression des investisseurs pour générer de meilleurs bénéfices, se consolide et que les plateformes facturent davantage pour regarder et intègrent davantage de publicités dans des émissions et des films.

Les fournisseurs de télévision par câble et les salles de cinéma tentent également de trouver une voie à suivre à mesure que le streaming devient plus répandu. Même si les scénaristes d’Hollywood reviennent au travail après une grève qui a interrompu la production, les acteurs restent en grève, avec des problèmes liés à l’utilisation de l’IA pour représenter les acteurs, aux paiements en streaming et à d’autres problèmes en jeu.

Disney (DIS), qui publie ses résultats mercredi, est confronté à des questions sur les pertes de Disney+, les efforts visant à réduire les coûts de plusieurs milliards et à éliminer le partage de comptes de streaming, son projet de rachat de la plateforme de streaming Hulu et les spéculations sur laquelle de ses grandes propriétés médiatiques il pourrait vendre. Les analystes de BofA ont récemment estimé qu’ESPN, sur lequel Disney s’appuie depuis des années, pourrait valoir environ 24 milliards de dollars. Pendant ce temps, l’investisseur activiste Nelson Peltz cherche à obtenir des sièges au conseil d’administration de Disney, et sa lutte contre le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, se poursuit.

Par ailleurs, Warner Bros. Discovery (WBD) — la société mère du service de streaming Max, Warner Bros. Pictures, Discovery Channel, CNN et d’autres chaînes — rapporte mercredi, alors qu’elle tente de transformer ses réserves de propriété intellectuelle en franchise. films. La chaîne de cinéma Meme-stock AMC (AMC), qui rapporte également mercredi, suite aux résultats optimistes de son rival Cinemark Holdings Inc. (CNK).

Les ventes des chaînes de cinéma ont été stimulées ces derniers mois par “Barbie” et “Oppenheimer”. Bien que les deux soient des films originaux, les analystes estiment qu’il est peu probable que l’avalanche de suites et de remakes dans les salles s’arrête.

La pression exercée pour augmenter les profits affectera en fin de compte les émissions de télévision et les films réalisés, ainsi que ce que les téléspectateurs consomment réellement. Et un rapport de FactSet publié vendredi a révélé que les investisseurs ont été plus méchants que d’habitude envers les entreprises dont les résultats sont inférieurs aux attentes de Wall Street.

Ce rapport révèle qu’au cours de la saison des résultats du troisième trimestre, les entreprises dont les bénéfices sont inférieurs aux attentes ont vu le cours de leurs actions chuter en moyenne de 5,2 % au cours des deux jours précédant la publication des résultats et des deux jours suivants. Si ce chiffre se maintient, ce serait la plus grande réaction négative du marché boursier à un manque à gagner depuis le deuxième trimestre 2011.

Cette semaine en gains

Parmi les sociétés du S&P 500, 55, dont une du Dow Jones, publieront leurs résultats trimestriels au cours de la semaine à venir.

La startup EV Rivian Automotive Inc. (RIVN) fait rapport au milieu des inquiétudes concernant la demande de véhicules électriques. Après les résultats trimestriels éclatants de la société mère de Ticketmaster, Live Nation Entertainment Inc. (LYV), la semaine dernière, les résultats de Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) jetteront davantage de lumière sur l’appétit des gens pour le divertissement en direct. Les résultats de la plateforme de marketing numérique Klaviyo Inc. (KVYO) et de la chaîne de fast-casual Cava Group Inc. (CAVA) — tous deux récents IPOS — offriront respectivement un examen plus approfondi des budgets publicitaires numériques et du contexte concurrentiel des restaurants.

Le New York Times Co. (NYT) rapporte également au cours de la semaine. Il en va de même pour Planet Fitness Inc. (PLNT), Gilead Sciences (GILD), eBay Inc. (EBAY) et Take-Two Interactive Software (TTWO).

L’appel à mettre sur votre agenda

Drame de cybersécurité : les cyberattaques deviennent de plus en plus graves et les clients commencent à en ressentir les effets de manière plus aiguë. Dans ce contexte, l’opérateur de casinos et de centres de villégiature MGM Resorts International (MGM) publiera mercredi ses résultats trimestriels, à la suite d’une cyberattaque qui a détruit certains de ses systèmes. MGM a déclaré que cette attaque, révélée par la société en septembre, leur coûterait environ 100 millions de dollars.

La société a déclaré que les conséquences de cette attaque – qui a perturbé les réservations d’hôtels et mis les hôtels en opération manuelle, entraînant de longues files d’attente – étaient en grande partie contenues jusqu’en septembre. Mais la SEC a accusé la semaine dernière la société de logiciels SolarWinds Corp. (SWI) de ne pas avoir divulgué ses prétendues vulnérabilités en matière de cybersécurité, laissant potentiellement d’autres entreprises se demander si elles sont vulnérables à des poursuites judiciaires similaires.

Les chiffres à surveiller

L’économie des petits boulots et la demande de livraison : les plateformes rivales de covoiturage Uber Technologies Inc. et Lyft Inc. publient leurs résultats mardi et mercredi, respectivement. Maplebear Inc. (CART), mieux connue sous le nom de plateforme de livraison d’épicerie Instacart, rapporte également mercredi.

Les analystes ont été plus gentils avec Uber (UBER), la plus grande des deux sociétés de covoiturage. Mais Lyft a tenté de réduire ses prix et de déployer de nouveaux services, dont un qui tente de mettre en relation les femmes et les passagers et chauffeurs non binaires. Les résultats financiers des trois sociétés apparaîtront après les solides résultats de la plateforme de livraison de nourriture DoorDash Inc. (DASH), qui a étendu ses services au commerce de détail dans le but de concurrencer Instacart et d’autres fournisseurs de livraison. Et ils compléteront le tableau de la demande de motards après la rentrée scolaire et une plus grande initiative visant à ramener les travailleurs dans les bureaux.

Au-delà du covoiturage, les résultats d’Uber et d’Instacart réduiront la portée de la demande de livraison, car certains analystes se demandent si des prix plus élevés pour les produits de base et le retour des remboursements des prêts étudiants pourraient rendre la livraison de nourriture plus dispensable. Les analystes semblent également susceptibles de se concentrer sur les activités de publicité numérique à marge élevée de ces entreprises, alors que de plus en plus de plateformes de commerce électronique tentent de transformer leurs applications et leurs sites Web en espace d’affichage en ligne.

-Bill Peters

