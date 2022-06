Disney et d’autres entreprises s’engagent à couvrir les avortements des employés à l’extérieur de l’État

La Walt Disney Co., le géant de l’édition Conde Nast et la société d’investissement JPMorgan Chase figuraient parmi les grandes entreprises américaines qui se sont engagées vendredi à couvrir les frais de déplacement des employés souhaitant avorter à l’extérieur de l’État, à la suite de l’annulation de la décision de la Cour suprême des États-Unis. Roe c. Wade.

La décision a supprimé la protection constitutionnelle de l’avortement, laissant la question aux États individuels, dont 13 étaient sur le point d’interdire immédiatement la procédure.

La Floride, qui abrite Walt Disney World, interdit actuellement les avortements après 15 semaines. Les avantages sociaux de Disney couvriront les coûts de ceux qui doivent se déplacer pour obtenir des soins de santé, y compris les avortements, a déclaré vendredi un porte-parole de la société. La société, qui s’est récemment disputée avec les législateurs de l’État au sujet du projet de loi controversé “Ne dites pas gay”, avait précédemment refusé de commenter un renversement potentiel.

D’autres grandes sociétés de médias – Sony, Paramount, Comcast, Warner Bros. Discovery et Netflix – ont également déclaré qu’elles rembourseraient les frais de voyage pour les avortements à l’extérieur de l’État.

Airbnb, Dick’s Sporting Goods, Patagonia ont fait des promesses similaires. The Gap, dans un communiqué, a noté que ses avantages sociaux couvraient l’avortement et d’autres services de planification familiale, mais n’a pas précisé les frais de voyage.

Les hauts dirigeants d’autres entreprises – la directrice de l’exploitation sortante de Meta, Sheryl Sandberg, le co-fondateur de Reddit Alexis Ohanian et le PDG de Yelp Jeremy Stoppelman – ont condamné la décision comme un pas en arrière pour les droits des femmes.

“Les chefs d’entreprise doivent intervenir pour soutenir la santé et la sécurité de leurs employés en dénonçant la vague d’interdictions d’avortement qui sera déclenchée à la suite de cette décision, et appeler le Congrès à codifier Roe dans la loi”, a écrit Stoppelman dans un déclaration.

Le voilà. Je suis tellement désolé de le voir. Dems, voici votre mandat à mi-mandat. https://t.co/BWhLPRQqtC —@alexisohanian Le PDG de Condé Nast, Roger Lynch, envoie un e-mail aux membres du personnel : “Le moyen le plus puissant pour nous de réagir à ce qui se passe en ce moment est à travers nos marques et les lentilles éditoriales distinctives avec lesquelles elles couvrent l’actualité d’aujourd’hui et l’effet que cela aura sur la société.” pic.twitter.com/0JxkuznpCj —@oliverdarcy

Whitney Wolfe Herd, PDG de l’application de rencontres Bumble, a déclaré que son entreprise continuerait à soutenir les droits reproductifs en faisant un don à l’ACLU et à Planned Parenthood. OkCupid a encouragé les gens à contacter leurs élus, dans un post sur Instagram.

Apple, Amazon, Tesla, Levi Strauss & Co., Lyft, Starbucks et Microsoft ont tous déclaré précédemment qu’ils couvriraient également les frais de déplacement des employés à la recherche de soins de santé hors de l’État.

En septembre, Uber a déclaré qu’il couvrirait les frais juridiques de tout conducteur poursuivi pour avoir déposé des personnes dans des cliniques d’avortement. Le même mois, Salesforce a proposé d’aider les employés du Texas à déménager, après que cet État, avec le Mississippi, ait adopté des “projets de loi sur les battements de coeur”, interdisant de fait les avortements précoces.