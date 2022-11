Disney est le plus grand gagnant et perdant au box-office de Thanksgiving

Cela s’est produit lorsque Disney a sorti “Lightyear” dans les cinémas en juin. Alors que les deux précédents films de la franchise Toy Story s’ouvraient chacun à plus de 100 millions de dollars sur le marché intérieur, “Lightyear” n’a récolté que 50 millions de dollars de ventes de billets lors de ses débuts.

Chapek a ensuite choisi de faire sortir un certain nombre de films d’animation Pixar et Disney directement sur le service de streaming de la société plutôt que dans les salles. C’était en partie parce qu’à l’époque, les enfants n’étaient pas vaccinés et que les familles évitaient les théâtres, mais aussi pour essayer de renforcer la bibliothèque de Disney + avec de nouveaux contenus.

Pour commencer, il a réorganisé l’entreprise pour faire passer les décisions créatives par un seul dirigeant, plutôt que par chaque studio, enlevant le pouvoir aux personnes responsables des plus gros blockbusters de Disney.

Alors que “Strange World” a surpassé un certain nombre d’autres films ce week-end, son ouverture en sourdine soulève des inquiétudes quant à la stratégie d’animation de Disney et si Iger peut redresser le navire.

Pas dans le mélange est de Netflix “Oignon de verre.” Le streamer a refusé de partager les recettes au box-office du dernier film de Rian Johnson, bien qu’il aurait totalisé entre 13 et 15 millions de dollars au cours de la période de cinq jours.

Cette année, le box-office national de Thanksgiving a totalisé environ 121 millions de dollars. “Black Panther: Wakanda Forever” est en tête du peloton, avec “Strange World” prenant la deuxième place. Tous les autres films, y compris Sony “Devotion”, “The Menu” de Disney et Searchlight Warner Bros. « Adam noir » et Universel “The Fabelmans” a totalisé moins de 10 millions de dollars chacun.

La semaine de Thanksgiving est généralement une période difficile au box-office. Au cours de la dernière décennie, sans compter 2020 et 2021, l’écart de cinq jours de Thanksgiving – du mercredi avant Thanksgiving au dimanche – a généré plus de 250 millions de dollars de ventes de billets chaque année.

Il s’agit de la pire ouverture de trois jours pour un long métrage d’animation Disney depuis “The Emperor’s New Groove” en 2000, qui a rapporté un peu moins de 10 millions de dollars lors de ses débuts, selon les données de Comscore.

Alors que “Black Panther: Wakanda Forever” a ajouté 64 millions de dollars à son décompte national au cours de la période de cinq jours, le dernier long métrage d’animation de Disney “Strange World” n’a pas réussi à attirer les cinéphiles, générant seulement 18,6 millions de dollars entre mercredi et dimanche et un lamentable 11,9 millions de dollars pour la traditionnelle ouverture de trois jours.

Le box-office de Thanksgiving de cette année a été à la fois fête et famine pour Walt Disney .

“Strange World” de Disney Animation suit les Clades, une famille d’explorateurs dont les différences menacent de renverser leur dernière mission – et de loin – la plus cruciale.

Cette décision stratégique est aggravée par le fait que les films familiaux ont été rares au box-office à la suite de la pandémie. Cela signifie que les studios ont moins d’opportunités de commercialiser des bandes-annonces de films auprès de leur public désigné dans les cinémas et doivent s’appuyer davantage sur la télévision et les publicités numériques.

“Il ne fait aucun doute qu’un marché global lent et un manque de puissance de sensibilisation pour” Strange World “ont nui à son potentiel de suivre la longue lignée de succès animés de Disney au cours de ce week-end de vacances très important dans les théâtres”, a déclaré Paul Dergarabedian, senior analyste média chez Comscore.

La couronne du box-office de Thanksgiving a longtemps été détenue par Disney et ses longs métrages d’animation, avec des films comme “Frozen II”, “Coco”, “Moana” et “Ralph Breaks the Internet” en tête du peloton au cours de la dernière décennie.

Même “Encanto”, qui a été publié pendant le cadre de Thanksgiving l’année dernière, a réussi à générer plus de 27 millions de dollars lors de son ouverture de trois jours et plus de 40 millions de dollars pendant tout le week-end de vacances de cinq jours.

Peut-être que “Strange World” suivra un chemin similaire à “Encanto” et attirera davantage l’attention des familles une fois qu’il sera ajouté à Disney +.

Divulgation: Comcast est la société mère de NBCUniversal et CNBC. NBCUniversal a distribué “The Fabelmans”.