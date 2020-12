Disney est maintenant en train de photographier des masques faciaux sur les coureurs après avoir initialement refusé de publier des images d’invités s’ils ne portaient pas les revêtements, selon les rapports.

Une photo prise de l’attraction DINOSAUR dans Animal Kingdom semble montrer un cavalier avec un revêtement facial modifié numériquement. L’image aurait été prise la semaine dernière.

Depuis sa réouverture en juillet, Disney déclare sur son site Web que « les couvertures faciales sont obligatoires pour tous les invités (âgés de 2 ans et plus) et les membres de la distribution » dans le cadre de leurs règles COVID-19.

Ils ajoutent: « Vous pouvez enlever votre visage tout en mangeant ou en buvant activement, mais vous devez être stationnaire et maintenir une distance physique appropriée. »

Disney avait refusé de publier des images où les invités n’étaient pas masqués, selon les rapports. Mais ils semblent maintenant avoir changé leur politique en modifiant numériquement les images à la place.

DailyMail.com a contacté Disney pour un commentaire.

Disney a été accusé d’avoir photographié des masques faciaux sur des coureurs alors qu’il avait précédemment déclaré que les invités devaient porter les revêtements en tout temps

L’image publiée sur Disney World Junkies semble montrer ceux qui se trouvent à l’avant du manège dans des couvertures faciales réelles; un invité (à gauche) au dos de l’image semble avoir un masque modifié numériquement

L’image publiée sur Disney World Junkies par l’utilisateur de Facebook Tony Townsend montre les invités de Walt Disney World en Floride sur la photo de leur trajet.

Townsend a écrit dimanche: « Nous avons toutes nos photos d’hier, sauf Dinosaur. Je viens de l’avoir et vous pouvez voir que Disney a déjà commencé à ajouter numériquement des masques pour que tout le monde puisse toujours obtenir ses photos.

«La femme derrière nous ne portait apparemment pas la sienne.

Ceux à l’avant de l’image semblent être dans de vrais revêtements de visage; un invité à l’arrière de l’image semble avoir un masque modifié numériquement.

Un écran clair semble diviser les deux parties distinctes sur le trajet.

Disney déclare sur son site Web que « les masques faciaux sont requis pour tous les invités (âgés de 2 ans et plus) et les membres de la distribution » dans le cadre de leurs règles COVID-19. Ils ajoutent: «Vous pouvez retirer votre masque facial en mangeant ou en buvant activement, mais vous devez être stationnaire et maintenir une distance physique appropriée». Les invités sont photographiés au Magic Kingdom en juillet

Les parcs avaient déclaré que les invités qui étaient sur des photos de manèges alors que d’autres n’étaient pas masqués ne verraient ni ne recevraient l’image, rapporte The Orlando Sentinel.

Certains fans de Disney adorent l’idée, avec un écrit sur Twitter: «Une idée géniale. Ainsi, les autres passagers du véhicule de transport qui respectent réellement les règles ne sont pas pénalisés pour les actions de certains.

Mais l’un d’eux a écrit: «Ils devraient simplement expulser la personne pour avoir enfreint les règles.

Le Space Ranger Spin de Buzz Lightyear au Magic Kingdom modifierait également numériquement les masques en photos, rapporte WDW News Today.

Les invités portent des masques, au besoin, pour assister à la journée officielle de réouverture du Magic Kingdom à Walt Disney World tout en faisant le grand plongeon sur Splash Mountain le samedi 11 juillet

Walt Disney Co a annoncé le mois dernier qu’elle licencierait environ 32000 travailleurs – 4000 de plus que les 28000 annoncés en septembre – alors que la société continue de se débattre avec ses parcs à thème en raison des fermetures et des restrictions liées aux coronavirus.

L’augmentation des réductions aura lieu au premier semestre 2021, a déclaré la société dans un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission.

Les parcs à thème ont enregistré une perte de 1,1 milliard de dollars pour le trimestre se terminant le 3 octobre, selon Bloomberg. Disney a également signalé une perte de 2,8 milliards de dollars pour l’année se terminant le 30 septembre. L’année précédente, la société avait réalisé un bénéfice de 10,4 milliards de dollars.