Disney envoie une note aux employés

Disney a envoyé vendredi une note interne aux employés, leur assurant que cela les aidera à payer les soins liés à la grossesse s’ils doivent se rendre dans un autre État au lieu de la décision de la Cour suprême d’annuler Roe v. Wade et d’annuler 50 ans d’avortement protégé par le gouvernement fédéral. droits.

Paul Richardson, directeur des ressources humaines, et Pascale Thomas, vice-présidente des avantages sociaux et du bien-être de l’entreprise, ont signé le mémo, que CNBC a obtenu.

“Notre société reste déterminée à éliminer les obstacles et à fournir un accès complet à des soins de qualité et abordables à tous nos employés, membres de la distribution et à leurs familles, y compris la planification familiale et les soins génésiques, où qu’ils vivent”, ont déclaré Richardson et Thomas dans le mémo. .

“En fait”, ont-ils ajouté, “nous avons mis en place des processus pour qu’un employé qui pourrait ne pas être en mesure d’accéder à des soins à un endroit bénéficie d’une couverture abordable pour recevoir des niveaux de soins similaires dans un autre endroit. Cette indemnité de voyage couvre les situations médicales liées au cancer. les traitements, les greffes, le traitement des maladies rares et la planification familiale (y compris les décisions liées à la grossesse). »

Le PDG de Disney, Bob Chapek, a fait face à des réactions internes pour ne pas avoir immédiatement condamné la législation controversée “Don’t Say Gay” de Floride. Cela a conduit à une volte-face, dans laquelle Disney a publiquement avoué aider à abroger la loi après que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, un républicain, l’ait signée fin mars. La tentative ratée de communication a conduit le responsable des communications de Disney, Geoff Morrell, à quitter l’entreprise après seulement trois mois.

Disney n’a pas fait de déclaration publique distincte sur la décision de la Cour suprême.

Voici la note complète sur la décision Roe, obtenue par CNBC :

Les équipes, Nous reconnaissons l’impact que la décision de la Cour suprême d’aujourd’hui pourrait avoir sur de nombreux Américains et comprenons que certains d’entre vous peuvent avoir des inquiétudes quant à ce que cela pourrait signifier pour vous et vos familles, car les décisions médicales et de planification familiale sont profondément personnelles. Sachez que notre entreprise reste déterminée à éliminer les obstacles et à fournir un accès complet à des soins de qualité et abordables à tous nos employés, membres de la distribution et à leurs familles, y compris la planification familiale et les soins génésiques, où qu’ils vivent. En fait, nous avons mis en place des processus pour qu’un employé qui pourrait ne pas être en mesure d’accéder à des soins à un endroit bénéficie d’une couverture abordable pour recevoir des niveaux de soins similaires dans un autre endroit. Cette indemnité de voyage couvre les situations médicales liées aux traitements du cancer, aux greffes, au traitement des maladies rares et à la planification familiale (y compris les décisions liées à la grossesse). Enfin, nous aimerions vous rappeler la gamme d’options de couverture médicale dont vous disposez en tant qu’employé éligible de The Walt Disney Company, ainsi que les options pour vos personnes à charge couvertes. Comme les besoins en matière de couverture médicale sont uniques à chacun d’entre nous, nous vous encourageons à contacter votre assureur médical si vous avez des questions spécifiques sur votre couverture. Vous pouvez également en savoir plus sur les offres d’avantages de l’entreprise sur Benefits.Disney.com, consulter les Contacts | Portail des avantages Disney (fidelity.com) ou contactez votre représentant RH. Disney continuera de donner la priorité à la santé, à la sécurité et au bien-être des membres de notre équipe et de leurs familles.

