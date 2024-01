Disney Entertainment TV promeut Carol Turner au poste de responsable de la production

Disney Entertainment Television a officiellement promu Carol Turner au poste de responsable de la production de la division.

Turner, qui a récemment occupé le poste de vice-président exécutif de la production et de la post-production pour ABC Signature, a assumé ce nouveau rôle au printemps dernier dans le cadre d’une consolidation des opérations de production des studios Disney TV, Hulu, Freeform et FX.

Dans le cadre de ce rôle élargi et formalisé, elle supervisera la production physique et les fonctions de backlot pour les studios et plateformes de la société, notamment 20th Television, ABC Signature, ABC Entertainment, FX Productions, Disney+, Hulu, Freeform et Onyx Collective, avec la responsabilité de plus de 100 acteurs actuels. des séries et des pilotes, dont « 9-1-1 » d’ABC, Grey’s Anatomy et « High Potential », « Only Murders in the Building » de Hulu et des séries à venir telles que « American Sports Story » de FX et « Tracker » de CBS.

Turner relèvera d’Eric Schrier, président de Disney Television Studios et de Global Original Television Strategy.

“Carol est une leader éprouvée avec la capacité unique de relever habilement les défis de production et de soutenir la vision créative de nos créateurs”, a déclaré Schrier dans un communiqué. “Quelques mois seulement après le début de son nouveau rôle, elle a déjà eu un impact majeur sur la façon dont nous gérons nos productions sur Disney Entertainment Television.

Avant de rejoindre ABC Signature en 2020, Turner a occupé le poste de vice-président directeur de la production physique chez Skydance. Elle a également été première directrice de production de Netflix International Originals et vice-présidente principale et vice-présidente de la production chez BBC Worldwide Productions, supervisant les séries scénarisées et non scénarisées. Turner travaille dans la production depuis 1995 dans les domaines de la télévision, du cinéma, du contenu non scénarisé et scénarisé, passant d’assistante de production à productrice déléguée avant de passer du côté de l’entreprise en 2011.

“Travailler avec Eric et les dirigeants véritablement inspirés de Disney Entertainment Television pendant une période de transformation aussi importante dans le secteur de la télévision a été extrêmement gratifiant”, a déclaré Turner dans un communiqué. « Je suis incroyablement reconnaissant d’avoir l’opportunité de diriger la production dans l’ensemble de l’organisation alors que nous entrons dans notre prochain chapitre, où notre équipe exceptionnellement innovante continuera à soutenir les conteurs, les aidant à réaliser leurs visions à l’écran.

John Ziffren d’ABC Signature reprendra le rôle précédent de Turner et relèvera directement d’elle. Nick Lombardo, vice-président exécutif de la production chez FX Productions, et remplaçant non encore nommé de l’ancienne vice-présidente exécutive de la production télévisée de la 20e télévision, Nissa Diederich, relèvera également de Turner.

Ziffren a rejoint la division en 2015 après avoir développé des pilotes et des séries chez 20th Century Fox TV et un passage de huit ans chez ABC Family. En plus de sa carrière de directeur de production, Ziffren a été producteur indépendant. Collectivement, il a participé à la production de plus de 1 500 épisodes télévisés. Il a débuté sa carrière chez Spelling/Goldberg Productions avant de rejoindre Brillstein-Grey et de devenir producteur pour « The Larry Sanders Show ».

Disney Entertainment TV promeut Carol Turner au poste de responsable de la production