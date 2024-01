Disney Entertainment remporte 37 Primetime Emmy® Awards !

Disney Entertainment est fier d’annoncer 37 Primetime Emmy® Récompenses pour ses marques de contenu, studios et plateformes, notamment ABC, Disney Branded Television, Disney+, Disney Television Studios (20th Television Animation, 20th Television et ABC Signature), FX, FX Productions, Hulu, National Geographic, Onyx Collective et The Walt Disney. Studios (20th Century Studios, Lucasfilm Ltd. et Marvel Studios).

FX a reçu 16 prix, le plus grand nombre pour toutes les marques ou studios de la société et le plus grand nombre pour FX au cours de cinq années consécutives. FX a remporté son tout premier Emmy pour une série comique exceptionnelle pour “The Bear”, diffusé en exclusivité sur Hulu, et a récolté des victoires pour ses interprètes Jeremy Allen White (acteur principal exceptionnel dans une série comique), Ebon Moss-Bachrach (acteur principal exceptionnel dans une série comique). Acteur dans un second rôle dans une série comique) et Ayo Edebiri (actrice dans un second rôle exceptionnel dans une série comique), en plus du créateur Christopher Storer, également gagnant pour l’écriture exceptionnelle pour une série comique et la réalisation exceptionnelle pour une série comique. Les séries FX sont diffusées le même jour ou le lendemain sur Hulu.

Les plateformes de streaming de Disney hébergent collectivement 33 victoires, dont 22 sur Hulu et 11 sur Disney+.

Les studios Walt Disney ont reçu quatre prix, dont un pour « Prey », qui marque le tout premier Emmy Award des 20th Century Studios ; « The Mandalorian » et « Star Wars : Visions » de Lucasfilm Ltd. ; et “Ms. Marvel” de Marvel Studios.

Quinta Brunson d’ABC et “Abbott Elementary” de 20th Television a remporté le prix d’actrice principale exceptionnelle pour une série comique.

Disney Branded Television a remporté trois prix, dont celui de variété exceptionnelle (en direct) pour “Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium”, conférant à Elton John son statut EGOT.

“Les Simpsons”, de 20th Television Animation, la série télévisée scénarisée aux heures de grande écoute la plus longue de tous les temps, a reçu 100 nominations aux Emmy Awards et 37 victoires, dont le programme d’animation exceptionnel de cette année.

National Geographic a remporté le mérite exceptionnel en matière de réalisation de films documentaires pour « The Territory ».

Cette année marque le tout premier Emmy Award décerné par Onyx Collective au cours de sa première année d’éligibilité pour le « Projet 1619 » pour une série documentaire ou non-fiction exceptionnelle.

Cliquez sur ici pour une liste complète de toutes les victoires de Disney Entertainment, aux Primetime et aux Creative Arts Emmys.

La répartition des marques de contenu et des studios est la suivante :

Ateliers du 20ème siècle : 1

ABC : 4

Télévision de marque Disney : 3

Studios de télévision Disney : 5

Effets : 16

Originaux Hulu : 2

Lucasfilm Ltd.: 2

Studios Marvel : 1

National Géographique : 1

Collectif Onyx : 1

La répartition des plateformes de streaming est la suivante :

Hulu : 22

Disney+ : 11

En 2023, Disney Entertainment est fier d’annoncer 163 nominations pour le 75e Primetime Emmy.® Récompenses pour ses marques et studios de contenu, notamment ABC, ABC News Studios, Disney Branded Television, Disney+, Disney Television Studios (20th Television Animation, 20th Television et ABC Signature), FX, FX Productions, Hulu, National Geographic, Onyx Collective, Searchlight. Pictures, Searchlight Television et Walt Disney Studios (20th Century Studios, Lucasfilm Ltd., Marvel Studios et Walt Disney Pictures). Les plateformes de streaming de Disney ont remporté un total de 104 nominations, Hulu et Disney+ recevant respectivement 64 et 40 nominations. Voir la liste complète ci-dessous!

L’ours (FX / Hulu) – 13 nominations

CONCEPTION DE PRODUCTION EXCEPTIONNELLE POUR UN PROGRAMME NARRATIF (DEMI-HEURE)

CASTING EXCEPTIONNEL POUR UNE SÉRIE COMÉDIE

RÉALISATION EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE COMÉDIQUE – “Critique”

MONTAGE D’IMAGE EXCEPTIONNEL POUR UNE SÉRIE COMÉDIQUE À CAMÉRA UNIQUE

ACTEUR PRINCIPAL EXCEPTIONNEL DANS UNE SÉRIE COMÉDIE – Jeremy Allen White

ACTEUR DE SOUTIEN EXCEPTIONNEL DANS UNE SÉRIE COMÉDIE – Ebon Moss-Bachrach

ACTRICE DE SOUTIEN EXCEPTIONNELLE DANS UNE SÉRIE COMÉDIE – Ayo Edebiri

ACTEUR INVITÉ EXCEPTIONNEL DANS UNE SÉRIE COMÉDIQUE – Jon Bernthal

ACTEUR INVITÉ EXCEPTIONNEL DANS UNE SÉRIE COMÉDIE – Oliver Platt

SÉRIE COMÉDIQUE EXCEPTIONNELLE

MONTAGE SONORE EXCEPTIONNEL POUR UNE SÉRIE COMÉDIE OU DRAMATIQUE (DEMI-HEURE) ET ANIMATION

MIXAGE SONORE EXCEPTIONNEL POUR UNE SÉRIE COMÉDIE OU DRAMATIQUE (DEMI-HEURE) ET ANIMATION

ÉCRITURE EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE COMÉDIE – “System”

Seuls les meurtres dans le bâtiment (Hulu / 20e télévision) – 11 nominations

SÉRIE COMÉDIQUE EXCEPTIONNELLE

ACTEUR PRINCIPAL EXCEPTIONNEL DANS UNE SÉRIE COMÉDIQUE – Martin Short

ACTEUR INVITÉ EXCEPTIONNEL DANS UNE SÉRIE COMÉDIQUE – Nathan Lane

ÉCRITURE EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE COMÉDIQUE – “Je sais qui l’a fait”

CONCEPTION DE PRODUCTION EXCEPTIONNELLE POUR UN PROGRAMME NARRATIF (DEMI-HEURE)

CASTING EXCEPTIONNEL POUR UNE SÉRIE COMÉDIE

CINÉMATOGRAPHIE EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE (DEMI-HEURE)

DES COSTUMES CONTEMPORAINS EXCEPTIONNELS POUR UNE SÉRIE

MONTAGE D’IMAGE EXCEPTIONNEL POUR UNE SÉRIE COMÉDIQUE À CAMÉRA UNIQUE

COIFFURE CONTEMPORAINE EXCEPTIONNELLE

MIXAGE SONORE EXCEPTIONNEL POUR UNE SÉRIE COMÉDIE OU DRAMATIQUE (DEMI-HEURE) ET ANIMATION –

Le Mandalorien (Disney+ / Lucasfilm Ltd.) – 9 Nominations

CINÉMATOGRAPHIE EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE (DEMI-HEURE)

DES COSTUMES FANTAISIE/SCI-FI EXCEPTIONNELS

COIFFURE D’ÉPOQUE ET/OU DE CARACTÈRE REMARQUABLE

MAQUILLAGE DE PÉRIODES ET/OU DE CARACTÈRE EXCEPTIONNEL (NON PROTHÉTIQUE)

MONTAGE SONORE EXCEPTIONNEL POUR UNE SÉRIE COMÉDIE OU DRAMATIQUE (DEMI-HEURE) ET ANIMATION

MIXAGE SONORE EXCEPTIONNEL POUR UNE SÉRIE COMÉDIE OU DRAMATIQUE (DEMI-HEURE) ET ANIMATION

DES EFFETS VISUELS SPÉCIAUX EXCEPTIONNELS DANS UNE SAISON OU UN FILM

COORDINATION DE CASCADE EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE DRAMATIQUE, UNE SÉRIE LIMITÉE OU D’ANTHOLOGIE OU UN FILM

PERFORMANCES DE CASCADE EXCEPTIONNELLES

Abbott Elementary (ABC / 20e Télévision) – 8 nominations

SÉRIE COMÉDIQUE EXCEPTIONNELLE

ACTRICE PRINCIPALE EXCEPTIONNELLE DANS UNE SÉRIE COMÉDIQUE – Quinta Brunson

ACTEUR DE SOUTIEN EXCEPTIONNEL DANS UNE SÉRIE COMÉDIQUE – Tyler James Williams

ACTRICE DE SOUTIEN EXCEPTIONNELLE DANS UNE SÉRIE COMÉDIE – Janelle James

ACTRICE DE SOUTIEN EXCEPTIONNELLE DANS UNE SÉRIE COMÉDIQUE – Sheryl Lee Ralph

ACTRICE INVITÉE EXCEPTIONNELLE DANS UNE SÉRIE COMÉDIE – Taraji P. Henson

CASTING EXCEPTIONNEL POUR UNE SÉRIE COMÉDIE

COIFFURE CONTEMPORAINE EXCEPTIONNELLE

Andor (Disney+/Lucasfilm Ltd.) – 8 Nominations

SÉRIE DRAMATIQUE EXCEPTIONNELLE

CINÉMATOGRAPHIE EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE (UNE HEURE)

RÉALISATION EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE DRAMATIQUE – “Rix Road”

COMPOSITION MUSICALE EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE (PARTITION DRAMATIQUE ORIGINALE)

MUSIQUE À THÈME ORIGINALE EXCEPTIONNELLE POUR LE TITRE PRINCIPAL

MONTAGE SONORE EXCEPTIONNEL POUR UNE SÉRIE COMÉDIE OU DRAMATIQUE (UNE HEURE)

DES EFFETS VISUELS SPÉCIAUX EXCEPTIONNELS DANS UNE SAISON OU UN FILM

ÉCRITURE EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE DRAMATIQUE – “One Way Out”

Fleishman est en difficulté (FX / ABC Signature / Hulu) – 7 nominations

CASTING EXCEPTIONNEL POUR UNE SÉRIE OU UN FILM LIMITÉ OU ANTHOLOGIE

DES COSTUMES CONTEMPORAINS EXCEPTIONNELS POUR UNE SÉRIE OU UN FILM LIMITÉE OU D’ANTHOLOGIE

RÉALISATION EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE OU UN FILM LIMITÉ OU ANTHOLOGIE – “Me-Time”

ACTRICE PRINCIPALE EXCEPTIONNELLE DANS UNE SÉRIE OU UN FILM LIMITÉ OU ANTHOLOGIE – Lizzy Caplan

ACTRICE DE SOUTIEN EXCEPTIONNELLE DANS UNE SÉRIE OU UN FILM LIMITÉ OU ANTHOLOGIE – Claire Danes

SÉRIE EXCEPTIONNELLE LIMITÉE OU ANTHOLOGIE

ÉCRITURE EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE OU UN FILM LIMITÉ OU ANTHOLOGIE – “Me Time”

Prey (Hulu / 20th Century Studios) – 6 nominations

TÉLÉFILM EXCEPTIONNEL

RÉALISATION EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE OU UN FILM LIMITÉ OU ANTHOLOGIE

ÉDITION D’IMAGE EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE OU UN FILM LIMITÉE OU D’ANTHOLOGIE

COMPOSITION MUSICALE EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE LIMITÉE OU ANTHOLOGIE, UN FILM OU UN SPÉCIAL (PARTITION DRAMATIQUE ORIGINALE)

UN MONTAGE SONORE EXCEPTIONNEL POUR UNE SÉRIE LIMITÉE OU ANTHOLOGIE, UN FILM OU UN SPÉCIAL

ÉCRITURE EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE OU UN FILM LIMITÉ OU ANTHOLOGIE

Bienvenue à Wrexham (FX) – 6 nominations

PROGRAMME DE RÉALITÉ NON STRUCTURÉ EXCEPTIONNEL

UNE CINÉMATOGRAPHIE EXCEPTIONNELLE POUR UN PROGRAMME DE RÉALITÉ

RÉALISATION EXCEPTIONNELLE POUR UN PROGRAMME DE RÉALITÉ – “Wide World of Wales”

ÉDITION D’IMAGE EXCEPTIONNELLE POUR UN PROGRAMME DE RÉALITÉ NON STRUCTURÉ

UN MONTAGE SONORE EXCEPTIONNEL POUR UN PROGRAMME DE NON-FICTION OU DE RÉALITÉ (UNIQUE OU MULTI-CAMÉRA)

MIXAGE SONORE EXCEPTIONNEL POUR UN PROGRAMME DE RÉALITÉ (MONO OU MULTI-CAMÉRA)

Obi-Wan Kenobi (Disney+ / Lucasfilm Ltd.) – 5 Nominations

SÉRIE LIMITÉE OU ANTHOLOGIE EXCEPTIONNELLE

DES COSTUMES FANTAISIE/SCI-FI EXCEPTIONNELS

ÉDITION D’IMAGE EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE OU UN FILM LIMITÉE OU D’ANTHOLOGIE

UN MONTAGE SONORE EXCEPTIONNEL POUR UNE SÉRIE LIMITÉE OU ANTHOLOGIE, UN FILM OU UN SPÉCIAL

MIXAGE SONORE EXCEPTIONNEL POUR UNE SÉRIE OU UN FILM LIMITÉ OU ANTHOLOGIE

Bienvenue à Chippendales (Hulu / 20e Télévision) – 5 nominations

ACTEUR PRINCIPAL EXCEPTIONNEL DANS UNE SÉRIE OU UN FILM LIMITÉ OU ANTHOLOGIE – Kumail Nanjiani

ACTEUR DE SOUTIEN EXCEPTIONNEL DANS UNE SÉRIE OU UN FILM LIMITÉ OU ANTHOLOGIE – Murray Bartlett

ACTRICE DE SOUTIEN EXCEPTIONNELLE DANS UNE SÉRIE OU UN FILM LIMITÉ OU ANTHOLOGIE – Annaleigh Ashford

ACTRICE DE SOUTIEN EXCEPTIONNELLE DANS UNE SÉRIE OU UN FILM LIMITÉ OU ANTHOLOGIE – Juliette Lewis

COSTUMES D’ÉPOQUE EXCEPTIONNELS POUR UNE SÉRIE OU UN FILM LIMITÉE OU D’ANTHOLOGIE

Bad Sisters (Signature ABC) – 4 nominations

ACTRICE PRINCIPALE EXCEPTIONNELLE DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE – Sharon Horgan

CASTING EXCEPTIONNEL POUR UNE SÉRIE DRAMATIQUE

RÉALISATION EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE DRAMATIQUE – Dearbhla Walsh

ÉCRITURE EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE DRAMATIQUE – Sharon Horgan, Dave Finkel, Brett Baer

Encanto au Hollywood Bowl (Disney+ / Disney Branded Television) – 4 nominations

CONCEPTION DE PRODUCTION EXCEPTIONNELLE POUR UN SPÉCIAL DE VARIÉTÉ

CHORÉGRAPHIE EXCEPTIONNELLE POUR UNE PROGRAMMATION DE VARIÉTÉ OU DE RÉALITÉ – Jamal Sims

CONCEPTION D’ÉCLAIRAGE / DIRECTION D’ÉCLAIRAGE EXCEPTIONNELLE POUR UN SPÉCIAL DE VARIÉTÉ

DIRECTION TECHNIQUE ET CAMÉRAAGE EXCEPTIONNELS POUR UN SPÉCIAL

Les Oscars (ABC) – 4 nominations

SPÉCIAL VARIÉTÉ EXCEPTIONNELLE (LIVE)

RÉALISATION EXCEPTIONNELLE POUR UN SPÉCIAL DE VARIÉTÉ – Glenn Weiss

CONCEPTION DE PRODUCTION EXCEPTIONNELLE POUR UN SPÉCIAL DE VARIÉTÉ

MUSIQUE EXCEPTIONNELLE…