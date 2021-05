Disney, DoorDash, Snowflake, Fisker et plus

Jetez un œil à certains des plus grands acteurs du pré-marché:

Walt Disney (DIS) – Les actions Disney ont chuté de 3,9% dans les échanges avant commercialisation après que les chiffres de croissance du service de streaming Disney + aient été inférieurs aux prévisions de Wall Street. Disney a annoncé un bénéfice meilleur que prévu pour le premier trimestre, mais les revenus étaient en deçà des prévisions des analystes.

DoorDash (DASH) – DoorDash a bondi de 8,2% sur le pré-marché après que les revenus du premier trimestre aient dépassé les prévisions des analystes, et le service de livraison de nourriture a augmenté ses prévisions annuelles pour la valeur des commandes. Les résultats du premier trimestre ont été stimulés par les contrôles de relance, bien que la société ait déclaré que ces mêmes contrôles étaient responsables du fait que les conducteurs travaillaient moins d’heures.

Snowflake (SNOW) – La société de cloud computing a été mise à niveau pour «acheter» à «neutre» chez Goldman Sachs, qui note la forte position concurrentielle de Snowflake, ainsi qu’une baisse par rapport aux sommets récents beaucoup plus importants que ceux de ses pairs. Snowflake a bondi de 5,7% dans le commerce avant commercialisation.

Airbnb (ABNB) – Airbnb a enregistré une perte au premier trimestre, mais elle a également annoncé des revenus meilleurs que prévu ainsi qu’une hausse de 52% des réservations brutes, car davantage d’Américains ont reçu les vaccinations Covid-19 et les restrictions de voyage assouplies.

Coinbase (COIN) – Coinbase a enregistré un bénéfice record au cours du premier trimestre, l’échange de crypto-monnaie ayant bénéficié d’un rallye significatif du bitcoin et d’autres monnaies numériques. Les actions de Coinbase ont augmenté de 2,3% en action de pré-commercialisation.

Kansas City Southern (KSU) – L’opérateur ferroviaire basé aux États-Unis a accepté l’offre publique d’achat de 33,6 milliards de dollars du Canadien National (CNI), annulant ainsi l’accord de 29 milliards de dollars qu’il avait précédemment conclu avec le Canadien Pacifique (CP). Le Canadien Pacifique a cinq jours ouvrables pour faire une contre-offre pour Kansas City Southern. Le Canadien National a ajouté 2,9% aux échanges avant commercialisation, tandis que le Canadien Pacifique a augmenté de 1,6%.

Tyson Foods (TSN) – Le producteur de bœuf et de volaille a vendu son entreprise de friandises pour animaux de compagnie à General Mills (GIS) pour 1,2 milliard de dollars. La vente comprend les marques Nudges, Top Chews et True Chews ainsi qu’une installation de production dans l’Iowa.

General Electric (GE) – Citi a rétabli la couverture de GE avec une note «d’achat», basée sur une évaluation «somme des parties» et une meilleure exécution dans l’ensemble du portefeuille d’activités de GE. Les actions de GE ont ajouté 1,1% dans le commerce avant commercialisation.

Aurora Cannabis (ACB) – Aurora Cannabis a chuté de 8,7% en pré-commercialisation après avoir annoncé un chiffre d’affaires inférieur aux prévisions pour le troisième trimestre, frappé par les restrictions liées à la pandémie au Canada. Par ailleurs, le producteur de cannabis a annoncé un transfert de sa cotation américaine au Nasdaq depuis la Bourse de New York, invoquant une baisse des coûts.

Fisker (FSR) – Fisker a grimpé de 14,5% dans le commerce avant commercialisation après que le constructeur de voitures électriques a signé un accord avec le constructeur sous contrat Foxconn pour co-développer des véhicules électriques. Les plans comprennent l’ouverture d’une nouvelle usine de fabrication aux États-Unis en 2023, bien qu’un emplacement n’ait pas encore été finalisé.

Poly (PLT) – Poly a chuté de 19,5% sur le pré-marché après que le fabricant de produits audio et vidéo a publié des perspectives plus faibles que prévu. La société anciennement connue sous le nom de Plantronics a déclaré qu’elle s’attendait à ce que la pénurie mondiale de semi-conducteurs ait un impact négatif sur sa chaîne d’approvisionnement. Il a cependant annoncé des bénéfices et des revenus meilleurs que prévu pour son dernier trimestre.

Unity Software (U) – La société de plate-forme de création de contenu 3D a augmenté de 3,2% sur le pré-marché après qu’Oppenheimer a amélioré son action pour «surperformer» de «performer». Oppenheimer a déclaré que le prix actuel était un point d’entrée intéressant étant donné les perspectives de croissance d’Unity.