Disney donne un premier aperçu de l’attraction Tiana’s Bayou Adventure

Walt Disney Imagineering a partagé un regard inédit sur Tiana’s Bayou Adventure, un manège très attendu qui devrait ouvrir ses portes cet été à Walt Disney World et plus tard dans l’année à Disneyland.

Dans le dernier épisode de « Nous appelons cela de l’imagination » les téléspectateurs ont un aperçu de l’attraction de Disney World en tant que musicien lauréat d’un Grammy PJ Morton, qui a créé la musique de l’attraction, et Imagineers descendent dans le bayou.





La chanson de Morton « Special Spice », chantée par la doubleuse de la princesse Tiana Anika Noni Rose, figure en bonne place dans l’attraction.

Le scénario de l’attraction reprendra là où le long métrage d’animation de 2009 s’est arrêté.

« Walt Disney Imagineering crée une histoire originale du prochain chapitre pour Tiana. Dans la file d’attente des attractions, les invités découvriront qu’elle continue de développer son entreprise avec Tiana’s Foods – une coopérative appartenant à ses employés », a déclaré le Blog des Parcs Disney annoncé l’année dernière.

« En combinant ses talents avec ceux de la communauté locale, Tiana a transformé une mine de sel vieillissante et construit une marque bien-aimée. »

Tout au long de l’attraction, les cavaliers découvriront des versions audio-animatroniques de la princesse Tiana, du prince Naveen, de Louis l’alligator, de Mama Odie, d’Eudora, de Charlotte, du jeune frère de Naveen, le prince Ralphie, et bien plus encore.

Le manège remplace Splash Mountain dans les deux parcs américains.

Ces dernières années, Splash Mountain a attiré l’attention puisqu’il présentait les personnages et la musique du long métrage d’animation de 1946 « Song of the South », un film critiqué pour ses stéréotypes sur les hommes noirs et sa vision romancée du Sud de l’après-guerre civile.

Les fans ont demandé à Disney de refaire le thème de Splash Mountain, inspiré de la « Chanson du Sud », en 2020, au milieu d’un bilan racial à travers les États-Unis.

L’attraction de Disney World devrait ouvrir ses portes le 28 juin. La date d’ouverture de la version Disneyland de l’attraction n’a pas encore été publiée.