Disney donne aux investisseurs un aperçu des données financières d’ESPN

La réorganisation de Disney L’activité de donne aux investisseurs un aperçu des données financières d’ESPN pour la première fois.

L’analyse interne – qui montre que les revenus d’ESPN ont diminué au cours des derniers trimestres – intervient alors que la société mère recherche un investisseur stratégique pour ce qui a longtemps été considéré comme le joyau de l’entreprise.

Plus tôt cette année, Disney a annoncé un large éventail de changements dans ses activités, qui ont non seulement entraîné des réductions massives de coûts et le licenciement de plus de 7 000 employés, mais également une restructuration de l’entreprise en trois segments.

La société est désormais divisée en trois divisions, dont l’une est un segment ESPN qui comprend le réseau de télévision et le service de streaming ESPN+. Cela a séparé le sport du divertissement, qui comprend désormais la plupart de ses opérations de streaming et de médias. Parcs, expériences et produits constituent la troisième unité.

Disney devrait libérer résultats du quatrième trimestre fiscal, 8 novembre.

Mercredi, Disney a rapporté que son segment sportif, qui comprend des contributions plus modestes de Star India, a réalisé un chiffre d’affaires global de plus de 13 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 1er juillet, en soustrayant ce montant des revenus de son segment divertissement, où il avait été précédemment rapporté. ESPN a généré plus de 12,5 milliards de dollars sur ce total de neuf mois.

Les revenus d’ESPN – les activités nationales représentent la majeure partie des revenus d’ESPN, avec une partie provenant de l’international – ont chuté au cours des derniers trimestres.

Le réseau a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 4,06 milliards de dollars au troisième trimestre, contre près de 4,1 milliards de dollars au deuxième trimestre et environ 4,4 milliards de dollars au premier trimestre, selon le dossier déposé mercredi.

Le rapport met en lumière ESPN, le réseau de télévision par câble qui rapporte depuis longtemps des tarifs de télévision traditionnels élevés et une audience élevée pour l’entreprise – même à une époque où les câblo-opérateurs perdent rapidement des clients au profit du streaming.

ESPN a été la cheville ouvrière non seulement des réseaux de télévision par câble de Disney, mais aussi de l’ensemble des offres traditionnelles, récoltant certains des frais de télévision les plus élevés. Le mois dernier, alors que la saison de football démarrait, cela a déclenché une bagarre entre Disney et le câblodistributeur. Communications de la Charte ce qui a abouti à la réactivation des chaînes Disney pour les clients et à certains accès à leurs services de streaming dans le cadre de l’accord.

Une partie du combat concernait les perspectives d’avenir de Disney pour ESPN en streaming. Disney prévoit de faire de la chaîne ESPN une option directe au consommateur en dehors du forfait pour les clients à l’avenir.

La réorganisation de Disney faisait partie de la réponse de l’entreprise à l’investisseur activiste Nelson Peltz et avait contribué à repousser sa société, Trian Fund Management, pendant quelques mois. Cependant, la semaine dernière, Trian a augmenté sa participation dans Disney et une deuxième bataille par procuration se prépare, a rapporté CNBC.