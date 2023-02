Disney doit montrer qu’il a un plan pour rentabiliser le streaming

Lorsque Walt Disney (DIS) publiera ses résultats du premier trimestre après la cloche de clôture mercredi, nous chercherons à voir comment le géant du divertissement prévoit de maîtriser ses dépenses, tout en se frayant un chemin vers la rentabilité dans son activité de streaming en difficulté. Disney publiera ses derniers résultats un peu plus de deux mois après le retour du PDG Bob Iger au bureau du coin avec pour mandat de faire le ménage et de stimuler la croissance grâce à des réductions de coûts, en particulier dans le streaming. L’unité de vente directe au consommateur de Disney, qui comprend les plateformes de streaming Disney +, Hulu et ESPN +, n’a pas encore atteint la rentabilité – perdant près de 1,5 milliard de dollars au dernier trimestre. Ces pertes ont incité le conseil d’administration de Disney à expulser Bob Chapek, alors PDG, et à ramener Iger au poste le plus élevé. La direction a depuis déclaré à plusieurs reprises qu’elle s’attend à ce que Disney + devienne rentable d’ici 2024 et devrait commencer à voir les pertes diminuer au premier trimestre fiscal. Dans un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis le mois dernier, Disney a déclaré que son conseil d’administration “supervisait les principaux changements stratégiques”, notamment “la mise en œuvre [a] plan de réduction des coûts “et” donner la priorité à la rentabilité du streaming “. Iger a décrit les tenants de cette approche dans une mairie avec des employés de Disney à son retour. ” Au lieu de courir après les abonnements avec un marketing agressif et des dépenses agressives pour le contenu, nous devons commencer à rechercher la rentabilité “, a-t-il déclaré. “Pour y parvenir, nous devons examiner de très près notre structure de coûts dans toutes nos activités.” Bien qu’Iger n’ait pas encore donné de détails sur les réductions de coûts de l’entreprise, les analystes s’attendent à des réductions progressives. pour commencer dans le budget de programmation de Disney. “La vague de dépenses de contenu la plus lourde les a dépassés”, a déclaré Tim Nollen, analyste chez Macquarie, à CNBC. “Je ne pense pas qu’ils diront nécessairement qu’ils ont l’intention de réduire leurs coûts d’investissement, mais je pense vous avez dépassé la phase d’investissement la plus lourde, donc les coûts devraient progressivement diminuer à partir d’ici », a-t-il déclaré. Les résultats du premier trimestre fiscal surviennent également alors que Disney fait face à la pression de l’investisseur activiste Nelson Peltz de Trian Partners. Pel tz a mené une bataille par procuration en cours pour obtenir un siège au conseil d’administration de Disney – une décision que le Club approuverait afin de faire pression sur Disney pour qu’il mette de l’ordre dans ses finances. Trian détient actuellement une participation de près d’un milliard de dollars dans Disney. Les analystes s’attendent à ce que Disney dégage un bénéfice par action de 78 cents, en baisse d’environ 26 % d’une année sur l’autre, tandis que les revenus devraient augmenter de 7 % par an, pour atteindre 23,37 milliards de dollars, selon les estimations compilées par Refinitiv. Gestion des coûts Lorsque Disney+ a été lancé pour la première fois en 2019, Disney s’est engagé dans une stratégie de dépenses de croissance à tout prix pour rivaliser dans la guerre du streaming avec de grands acteurs comme Netflix (NFLX), Amazon (AMZN) et Apple (AAPL). Mais alors que les dépenses de Disney continuaient d’augmenter pour développer le service en plein essor, les pertes se sont accélérées. En 2021, Disney a dépensé 25 milliards de dollars pour produire du contenu original, et l’année suivante a augmenté son budget à 33 milliards de dollars. Ces investissements ont attiré 235 millions d’abonnés au streaming au quatrième trimestre fiscal de la société, dépassant les 223 millions d’abonnés de Netflix. Mais les revenus moyens de Disney par utilisateur ont été inférieurs aux attentes au cours de ce trimestre, à 3,91 dollars chacun, par rapport aux prévisions des analystes de 4,24 dollars par utilisateur. À l’avenir, les investisseurs “devraient s’attendre à moins de contenu supplémentaire en mettant l’accent sur la fourniture de produits qui comptent sans trop servir les clients et sans générer de pertes”, a déclaré Michael Morris, analyste chez Guggenheim Partners, à CNBC. Le rival de Disney, Netflix, qui a commencé à réduire ses dépenses de programmation en 2022 lorsque son nombre d’abonnés a commencé à plafonner, “crée un précédent” pour l’industrie, a déclaré Morris. Netflix a dépensé 16,8 milliards de dollars en 2022, en baisse d’environ 5 % d’une année sur l’autre. “Dans le cas de Disney, avec un budget de contenu en espèces supérieur à 30 milliards de dollars, je pense qu’ils examineraient ce budget et se demanderaient comment en tirer le meilleur parti plutôt que de le développer ?” il ajouta. Au-delà de la discipline des coûts, a expliqué Morris, Disney essaiera probablement d’endiguer les pertes en augmentant ses revenus “grâce à une combinaison de pouvoir de tarification et d’ajouts d’abonnés”. De même, Nollen de Macquarie a déclaré que le niveau d’abonnement basé sur la publicité de Disney pour Disney + est “un levier que Disney peut tirer pour augmenter ses revenus”. Mais des licenciements pourraient également être à l’horizon. “Nous avons vu de nombreuses entreprises des médias et de la technologie licencier du personnel récemment, donc je ne serais pas surpris si elles parlaient d’une réduction des effectifs”, a-t-il déclaré à propos de la direction de Disney. Iger a déclaré en novembre qu’il n’avait pas l’intention de lever le gel des embauches qui avait été mis en place par son prédécesseur des semaines auparavant. Les analystes et les investisseurs rechercheront également mercredi tout commentaire de la direction sur les projets de Disney d’acquérir la participation minoritaire de Comcast (CMCSA) dans Hulu, et s’il pourrait envisager de se séparer d’ESPN +. “C’est un atout important pour Disney en complément de Disney+”, a déclaré Nollen à propos de Hulu. “C’est un service de streaming réussi avec différents genres de Disney et ESPN. C’est un ensemble de contenus qui attire de nombreux abonnés.” Comcast est la société mère de NBCUniversal et CNBC. Pendant ce temps, le segment des parcs de Disney – qui comprend les parcs à thème, les centres de villégiature et les croisières, ainsi que les marchandises – a été un moteur de flux de trésorerie disponible et représente la majeure partie des bénéfices de l’entreprise. Mais les investisseurs s’inquiètent du ralentissement de la demande des consommateurs dans une économie en ralentissement. “Nous voyons des indications d’un taux de croissance fort mais inévitablement en ralentissement de la fréquentation des parcs nationaux”, ont écrit les analystes de Guggenheim Partners dans une note récente. Nous avons hâte d’entendre les remarques de Bob Iger lors de la diffusion Web des résultats de Disney mercredi, la première depuis son retour. Iger, qui a précédemment occupé le poste de PDG de Disney pendant 15 ans avant de démissionner en 2020, a de solides antécédents en matière de bénéfices au sein de l’entreprise. Mais avec l’industrie des médias à un tournant critique, il sera confronté à des questions clés d’analystes et de journalistes sur la manière dont Disney a l’intention de gérer les dépenses fulgurantes, tout en continuant à investir dans le contenu et à rentabiliser l’opération de streaming. Dans le même temps, Disney pourrait utiliser un investisseur activiste comme Peltz pour faire bouger les choses au sein du conseil d’administration et aider Iger à atteindre ses objectifs. “Beaucoup de gens en colère me demandent pourquoi je soutiens Nelson Peltz pour le conseil d’administration de Disney, et je donne une réponse simple : qu’est-ce que ce conseil d’administration a fait pour ses actionnaires à part effacer plus d’argent des actionnaires ? » Jim Cramer a déclaré le mois dernier. Mais si la société réalise des réductions de coûts et présente un plan plausible pour le streaming, le stock pourrait augmenter. Après avoir chuté de plus de 40 % en 2022, les actions de Disney ont augmenté de plus de 25 % depuis le début de l’année. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long DIS, APPL, AMZN. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Bob Iger pose avec Mickey Mouse au 90e Spectacle de Mickey au Shrine Auditorium le 6 octobre 2018 à Los Angeles. Valérie Macon | AFP | Getty Images