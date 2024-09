Disney+ dit adieu au partage de mot de passe avec Bibbidi Bobbidi

Disney+ est l’endroit le plus heureux du monde, à condition que toute votre famille utilise le même réseau Wi-Fi et que personne ne vive dans un dortoir universitaire ou dans un autre château, une tour ou un carrosse citrouille. C’est vrai ; la redoutable répression du partage de mots de passe est enfin arrivée pour la Maison de la Souris, avec des changements qui ont commencé à se déployer dès hier.

« Cette semaine, Disney+ a élargi son programme de partage payant pour offrir à ses utilisateurs des moyens de profiter de leur abonnement Disney+ avec un membre de la famille ou un ami, grâce à la gestion des appareils au sein d’un foyer », a déclaré un porte-parole de Disney+. blog publié aujourd’hui sur la mise à jour ouverte joyeusement, comme si payer plus d’argent était en fait une aubaine pour les abonnés. (Bonne, Bob Iger.) Dans le cadre du nouveau plan, les utilisateurs du niveau de base (avec publicités) pourront ajouter un seul membre supplémentaire à leur foyer pour 6,99 $ par mois, tandis que les utilisateurs premium sans publicité pourront ajouter une personne supplémentaire pour 9,99 $ par mois. Le blog note qu’il n’y a qu’un seul « emplacement de membre supplémentaire » par compte, ce qui signifie que les Indestructibles, par exemple, devraient acheter au moins deux abonnements supplémentaires lorsque leurs enfants partiront à l’université. Les jouets auraient dû acheter leur propre abonnement lorsqu’ils ont quitté la maison d’Andy. Seul le géant Enchantement La famille, qui vit toute entière dans cette maison, serait épargnée.

Ce n’est pas seulement la répression ; c’est d’abord l’entreprise a annoncé que lors d’une conférence téléphonique sur les résultats le mois dernier, peut-être pour donner aux gens le temps de dire merde et d’acheter leur propre compte au lieu de négocier pour un seul créneau avec leur ex-colocataire ou qui que ce soit. Disney+ augmente également ses prix d’abonnement à partir du 17 octobre, le prix de base passant de 7,99 $/mois à 9,99 $/mois et le prix premium de 13,99 $/mois à 15,99 $/mois.

Tout cela a très bien fonctionné pour Netflix, qui a déclaré que les gens étaient en quelque sorte trop paresseux et désensibilisés pour annuler leurs abonnements après leur propre répression l’année dernière. Chers abonnés : nous ne pouvons pas continuer à les laisser gagner ! Le billet de blog ne précise aucune conséquences pour avoir volé le compte de quelqu’un d’autre, en plus du fait qu’il pourrait détecter votre emplacement Wi-Fi et bloquer le lecteur. Si cela se produit, c’est une excellente excuse pour annuler complètement et reprendre les bonnes vieilles soirées cinéma/télévision en groupe Agatha depuis toujours de toute façon. Dans les mots immortels de Newsiesune comédie musicale que vous pouvez regarder avec tous vos amis dans le salon de quelqu’un en utilisant un seul compte Disney+, « Dites à ceux qui ont le pouvoir en sécurité dans leur tour que nous n’obéirons pas ! »