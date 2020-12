À un moment où le streaming devient extrêmement compétitif – et certaines des entreprises traditionnelles de Disney sont en difficulté – Disney espère utiliser l’événement virtuel pour éblouir Wall Street: voici une entreprise de 97 ans qui fait un saut vers l’hyperespace direct au consommateur .

Certains films Disney à gros budget continueront d’être diffusés en exclusivité dans les cinémas. (Le projet «Lion King», dirigé par Barry Jenkins et axé sur l’histoire de Mufasa, est un bon pari.) D’autres feront leurs débuts en ligne. (C’est là que «Pinocchio» se dirige.) Tous serviront finalement un seul objectif, qui est de renforcer Disney +, le service de streaming phare de la société.

Jeudi, dans le cadre d’une présentation aux investisseurs de quatre heures axée sur le streaming, la Walt Disney Company discutera d’un trésor de contenu à venir de la taille d’une étoile de la mort – tout ce qui précède et plus encore, ont déclaré trois personnes connaissant le sujet, qui ont pris la parole. sous couvert d’anonymat pour discuter de la planification privée.

LOS ANGELES – Une expansion significative de l’univers «Star Wars». Tom Hanks dans le rôle de Geppetto dans une action en direct «Pinocchio» et Yara Shahidi dans le rôle de Tinker Bell dans une action en direct «Peter Pan & Wendy». Images de nouveaux projets Marvel. Une préquelle étoilée de «Le Roi Lion».

Les abonnements à Disney + coûtent 7 $ par mois. Le forfait Netflix le moins cher est de 9 $ par mois et HBO Max, un service WarnerMedia naissant, coûte 15 $.

« La question que tout le monde se pose maintenant est de savoir où aller d’ici? » Michael Nathanson, fondateur de la société de recherche sur les médias MoffettNathanson, a déclaré dans une interview téléphonique. «Nous nous attendons à voir beaucoup plus de dépenses sur le contenu pour transformer Disney + en un service toujours actif, ce qui augmentera le pouvoir de tarification.»

Disney devrait également donner des mises à jour de croissance sur ses autres plates-formes de streaming, notamment ESPN +, Hulu et une nouvelle offre de divertissement général, Star, qui fera ses débuts à l’étranger dans les mois à venir.

Le mois dernier, Bob Chapek, directeur général de Disney, a annoncé que Disney + avait atteint 74 millions d’abonnés dans le monde après seulement 11 mois de fonctionnement. (Netflix a mis sept ans pour atteindre ce seuil et compte maintenant 195 millions de clients dans le monde.) Disney + s’est depuis déployé en Amérique latine et s’est rapidement développé en Inde, selon les analystes, ce qui a conduit certains à estimer que Disney pourrait révéler que le service est à portée de main. de 100 millions d’abonnés.

Disney se négociait à environ 155 dollars mercredi, près d’un niveau record, même si plusieurs de ses parcs à thème (qui sont d’énormes générateurs de trésorerie) restent fermés en raison de la pandémie. L’entreprise a mis à pied 32 000 travailleurs des parcs d’attractions et des produits de consommation à l’automne.

Hollywood est vivement intéressé par la présentation aux investisseurs, car les dirigeants de Disney ont déclaré qu’ils discuteraient d’une approche évolutive de la distribution de films. Le coronavirus a contraint Disney et d’autres studios à repousser les sorties de plus d’une douzaine de films majeurs et à en rediriger d’autres vers des services de streaming. En septembre, Disney a lancé «Mulan» sur Disney + dans le cadre d’une expérience «d’accès premium», facturant aux abonnés 30 $ pour un accès illimité. «Soul», le dernier film de Pixar, arrivera sur Disney + le jour de Noël sans frais supplémentaires.