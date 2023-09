Disney dévoile un coffret de films de 1 500 $ et 100 disques

Bien sûr, vous pourriez avoir un Disney+ abonnement, mais nous savons tous que Disney joue vite et librement avec ce qu’ils proposent sur ce service de streaming. Si vous vous sentez nerveux, vous ne pourrez peut-être pas regarder votre film préféré Disney (et sélectionnez Pixar) des films quand vous le souhaitez, vous pouvez Disney vous êtes intéressé par un coffret en édition limitée à 1 500 $ ?

Spoilers de la semaine : 22 juillet

Le Collection de films d’animation Disney Legacy « présente 100 films d’animation de Disney, Walt Disney Animation Studios et Pixar, regroupés dans un magnifique coffret en trois volumes relié et autonome qui se déroule dans votre propre livre d’histoires. Ce qui… dingue. Et c’est un peu hilarant étant donné que nous étions tous censés nous éloigner de ce genre de choses, mais c’est un objet de collection, je suppose.

Et où cela sera-t-il disponible ? Une place! Walmart.com. Ouais. J’aurais aimé avoir quelque chose de mieux pour vous, chers lecteurs, mais selon le communiqué de presse, « un nombre limité d’ensembles seront disponibles en précommande uniquement sur Walmart.com à partir du 18 septembre ».

Comme si les disques ne suffisaient pas, vous recevrez également « un chapeau d’oreilles de Mickey en cristal à collectionner avec une gravure exclusive Disney 100 », ce qui est passionnant pour les gens qui collectionnent des oreilles de souris animées portables.

Consultez la liste complète des titres ci-dessous.

1. Blanche-Neige et les Sept Nains (1937)

2. Pinocchio (1940)

3. Fantaisie (1940)

4. Dumbo (1941)

5. Bambi (1942)

6. Saludos Amigos (1943)

7. Les Trois Caballeros (1945)

8. Faites de la musique pour moi (1946)

9. Amusant et fantaisie gratuit (1947)

10. Temps de mélodie (1948)

11. Les aventures d’Ichabod et de M. Toad (1949)

12. Cendrillon (1950)

13. Alice au pays des merveilles (1951)

14. Peter Pan (1953)

15. La Dame et le Clochard (1955)

16. La Belle au bois dormant (1959)

17. Cent et un Dalmatiens (1961)

18. L’épée dans la pierre (1963)

19. Le Livre de la Jungle (1967)

20. Les Aristochats (1970)

21. Robin des Bois (1973)

22. Les nombreuses aventures de Winnie l’ourson (1977)

23. Les sauveteurs (1977)

24. Le renard et le chien (1981)

25. Le chaudron noir (1985)

26. Le détective de la grande souris (1986)

27. Oliver & Compagnie (1988)

28. La Petite Sirène (1989)

29. Les sauveteurs d’Australie (1990)

30. La Belle et la Bête (1991)

31. Aladdin (1992)

32. L’Etrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton (1993)

33. Le Roi Lion (1994)

34. Un film loufoque (1995)

35. Pocahontas (1995)

36. Histoire de jouets (1995)

37. James et la pêche géante (1996)

38. Le Bossu de Notre-Dame (1996)

39. Hercule (1997)

40. Mulan (1998)

41. La vie d’un insecte (1998)

42. Tarzan (1999)

43. Histoire de jouets 2 (1999)

44. Fantaisie/2000 (2000)

45. Le film Tigrou (2000)

46. ​​Dinosaure (2000)

47. Le nouveau groove de l’empereur (2000)

48. Atlantide : L’Empire perdu (2001)

49. Monstres, Inc. (2001)

50. Retour au Pays Imaginaire (2002)

51. Lilo et Stitch (2002)

52. Planète au trésor (2002)

53. Le Livre de la Jungle 2 (2003)

54. Le grand film de Porcinet (2003)

55. Le Monde de Nemo (2003)

56. Frère Ours (2003)

57. La maison sur la plage (2004)

58. Les Indestructibles (2004)

59. Le film Heffalump de Pooh (2005)

60. Poulet peu (2005)

61. Voitures (2006)

62. Rencontrez les Robinson (2007)

63. Ratatouille (2007)

64. Mur•E (2008)

65. La Fée Clochette (2008)

66. Boulon (2008)

67. Vers le haut (2009)

68. La princesse et la grenouille (2009)

69. Histoire de jouets 3 (2010)

70. Emmêlé (2010)

71. Voitures 2 (2011)

72. Winnie l’ourson (2011)

73. Courageux (2012)

74. Frankenweenie (2012)

75. Les Mondes de Ralph (2012)

76. Université des monstres (2013)

77. Avions (2013)

78. Congelé (2013)

79. Avions : incendie et sauvetage (2014)

80. Grand Héros 6 (2014)

81. À l’envers (2015)

82. Le bon dinosaure (2015)

83. Zootopie (2016)

84. Le Monde de Dory (2016)

85. Moana (2016)

86. Voitures 3 (2017)

87. Coco (2017)

88. Les Indestructibles 2 (2018)

89. Ralph brise Internet (2018)

90. Histoire de jouets 4 (2019)

91. La Reine des Neiges 2 (2019)

92. En avant (2020)

93. Âme (2020)

94. Raya et le dernier dragon (2021)

95. Luca (2021)

96. Encanto (2021)

97. Devenir rouge (2022)

98. Année-Lumière (2022)

99. Monde étrange (2022)

100. Élémentaire (2023)

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.